新界東乳科中心設跨專科服務　加快診斷及術後支援　免病人奔波

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

過去乳科病人需奔波不同醫院，接受各類服務，新界東醫院聯網乳科中心新成立後終能集中不同跨專科服務，病人統一於北區醫院專科門診診所接受診治。該中心去年9月底分階段運作，設有9間診症室和護士分流診所，提供診斷、治療以至術後跟進。 有病人表示，中心流程方便很多，免卻她在受病情煎熬期間苦候多時，亦不需提着轉介信往返幾間醫院。

新界東聯網的乳科診症和手術集中在北區醫院進行，2019至2020年度共完成282宗乳癌手術，為全港公立醫院最多。乳科中心啟用後可集中處理診症和檢查，與乳癌相關的專科團隊能每周於此進行會議，為病人及早診斷和治療，中心預計每年可服務達1.5萬人次。

以往病人遞交轉介信後，顧問醫生分流他們到診所，再排期乳房造影檢查。現時中心的新症病人交信12個工作天內，乳科護士會為他們作臨床乳房檢查，病人最快數天後可到一站式乳科診所，一併接受醫生診症和造影檢查，等候時間減省至少一星期。

新界東醫院聯網乳腺外科顧問護師陳頌詩（左起）、整形外科專科醫生譚亦媛和乳腺外科服務主任蔡綺琪。（陳家怡攝）

診症後，不同專科醫生開會討論病人的治療方案，同日會見通知病人，他們亦可在中心接見腫瘤科和整形外科等專科醫生。新界東醫院聯網整形外科專科醫生譚亦媛表示，醫生討論病人治療方針的效率提高，縮短病人來回醫院時間，復康路較容易走。

新界東醫院聯網乳腺外科服務主任蔡綺琪指，加快流程讓病人不用長時擔憂病情，「醫的不只是醫個病，是醫個人」，病人患上乳癌除了做手術，還有其他漫長治療，中心冀營造一個舒適溫暖的環境提供長遠支援服務，「有咩可以返嚟」。

新界東醫院聯網乳腺外科顧問護師陳頌詩（後排）；整形外科專科醫生譚亦媛（前排左起）、鄧女士、何女士和乳腺外科服務主任蔡綺琪。（陳家怡攝）

現年62歲的鄧女士2013年首次患上乳癌，接受手術、化療和電療後在威爾斯親王醫院覆診，去年4月檢查發現再有癌前病變，到北區醫院乳腺外科檢查和做手術。她表示，中心地方寬敞，醫護釋除她的疑慮，沒以前般擔心，亦不用提着轉介信往返幾間醫院折騰。她康復後參與醫院康復小組「顥智會」義工活動。

60歲的何女士廿年前患乳癌，前年出現復康者常見的上肢水腫，但覆診的醫院未有相關治療，感到徬徨。直至去年在這新乳科中心接受淋巴水腫治療，獲悉心照顧，和醫護關係如同親人。新界東醫院聯網乳腺外科顧問護師陳頌詩指，乳癌有年輕化趨勢，但治療後康復機會高，中心可就淋巴水腫為病人做按摩治療。

乳科中心的部份建造費由已故前北區地政專員吳月齡透過北區醫院慈善信託基金捐贈支持。