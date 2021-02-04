北區醫院上月爆疫　醫管局經基因排序後發現3名患者感染源頭不同

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-04 19:12

自第四波疫情爆發後，本港多間醫院曾一度爆發院內感染，如聯合醫院及伊利沙伯醫院等。然而，並非所有個案均屬院內傳播，病毒源頭或可能分別來自不同渠道。 醫管局總感染控制主任賴偉文指出，上月中北區醫院曾爆發疫情，表面上患者、確診醫生及護士有相連的關係，但經基因分析後發現，3人的病毒基因排序不同，認為他們並非互相感染，源頭或來自社區。

賴偉文指，當醫院爆發疫情，需要多個感染控制的程序，以確定患者的感染源頭及其密切接觸者，包括進行個案調查、風險評估、跟進追蹤、病毒檢測等。他以上月爆疫的北區醫院為例，雖然表面上為相關個案，但經基因分析後發現感染源頭不同。

賴偉文指，醫生與護士分別有3個改變的基因，認為二人並非有關連的個案。（李澤彤攝）

賴續指，當時一名於深切治療部工作的醫生，曾於1月5日為患者插喉，後來於1月15日感到不適，並於同日確診。同時，另一名與醫生不相識的護士亦於1月19日確診，後來經追蹤調查發現，護士曾運送同一名患者到深切治療部接受搶救。

因此，當時醫院感染控制小組認為，該患者或為二人的共通點，推斷因患者的病毒量高，CT值低於20，即使醫護人員戴上適合的保護裝備，仍然受到感染。

醫管局由上個月起展開特定員工自願檢測的計劃，首輪參與率達九成。（李澤彤攝）

惟後來理工大學為該感染群組進行基因分析及排序，發現醫生、護士及患者3人的病毒有多組基因均顯示不同。例如，醫生的「orf1b」病毒基因比患者多出「14064 T>C」；而護士的「S」病毒基因多出「22419 C>T」。

賴指出，相比患者的基因排序，醫生與護士分別有3個不同的基因，認為二人並非有關連的個案。他解釋，「一般嚟講病毒一個月內唔會多過兩次基因突變」，因此不排除並非院內感染，有可能來自不同的感染源頭，例如社區或其他途徑等。「基因排序好有用，令到我哋知道防護裝備係有效。」

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼