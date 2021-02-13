牛年新年｜旅發局網上教家居佈局　過年要健康北方放圓形金屬擺設

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-13 12:25

牛年到，旅發局邀請了風水設計師周亦彤，拍片分享牛年家居擺設貼士，教大家如何過一個福氣牛年。疫情下，身體健康最重要，周說正北方則可放上圓形金屬擺設以求健康；為增強事業運，可到家中的正東方，放上綠色植物以等；初三為情人節，單身人士可以多穿碎花衣物旺一旺桃花。

旅發局邀請了風水設計師周亦彤，拍片分享牛年家居擺設貼士，教大家如何過一個福氣牛年。（旅發局影片截圖）

單身人士情人節穿碎花衣物有利旺桃花

疫情下，市民多留家以減少受到感染，但在家太久可能會顯得苦悶，可嘗為家居的擺設佈局改改，過一個美滿的牛年。旅發局邀請了同樣了解術數的著名風水師周漢明女兒、風水設計師周亦彤於網上談談家居佈局改運氣。

網上短片中，周亦彤推介要在正東方放上綠色植物以增強事業運，過去一年，相信不少人認同健康最重要，她說可在家中的正北方放上圓形金屬擺設更好；為求財者，可以於在正西方放一盞小黃燈；情人節將至，單身人士可多穿碎花衣物旺一旺桃花。

過去一年，市民難以「飛出去」，極想去旅行，周教大家試在家中的東南方放上一隻銅馬裝飾，看看能否驛馬星動，快點心想事成。

旅發局亦邀請了在《衝上雲霄大選》冠軍麥大力開設廣東話拜年賀語教室。（旅發局片段）

另外，旅發局亦邀請了在《衝上雲霄大選》冠軍麥大力開設廣東話拜年賀語教室，向外國朋友分享香港傳統的拜年習俗。他教大家以廣東話講「牛氣沖天、迎春接福」等賀年說話及講解當中寓言，一句「百毒不侵」更是正中今年疫情，祝福大家甚麼病毒也不用怕；而市民和旅客可於旅發局網站自製牛年主題的電子賀卡，「身體健康」、「萬事勝意」、「牛年大吉」、「五福臨門」等10個祝福句。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

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