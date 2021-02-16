55萬人開工前需檢測　全港每日採樣量僅8萬　專家促專人收樽派樽

撰文： 陳嘉慧 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-16 17:34

本港新型肺炎疫情在牛年農新年期間有緩和趨勢，有望於年初七（18日）放寬食肆晚市堂食，以及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所，而條件之一是場所員工要每兩週檢測一次。本港多個檢測中心連日爆滿，有檢測中心承辦商指，即使實驗室仍有化驗能力，但未有足夠人手採樣而局限檢測量。 《香港01》翻查統計處資料，發現餐飲、美容、體育、表演場所、遊樂園及主題樂園等即將重開的處所，就業人數已接近30萬人；加上本就需持陰性檢測結果才可開工的約16萬名地盤工人，以及包括院舍員工及機場員工的逾10萬指定檢測人士，約有55萬人需先檢測才可開工。而政府早前曾估算，每天最多可為約8萬人名市民收集樣本並進行檢測。 呼吸系統專科醫生梁子超認為，檢測需求量短時間內大增，「好勉強，根本唔夠處理咁多人。」他建議政府安排人手到特定工作地點，如地盤、學校及大型連鎖餐廳等派樽及收樽。

▼地盤開工大排長龍▼

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本港新型肺炎疫情在新年期間有所緩和，有望於年初七（18日）放寬食肆晚市堂食，以及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所。當局要求場所在遵守現行防疫措施外，負責人亦要確保顧客使用「安心出行」或登記個人資料；以及所有員工每14天接受病毒檢測。

強制檢測｜趕初七開工梁顯利檢測中心現百人長龍 不滿預約名額少

然而，本港多個檢測中心連日出現爆滿情況，有社區檢測中心承辦商在電台訪問中指出，不少人趕於假期完結前接受檢測，即使實驗室仍有化驗能力，但因未有足夠人手採樣而局限檢測量。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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餐飲業、美容戲院等重開場所 就業人數近30萬

有多少市民開工前需要檢測？據政府統計處最新數字（2020年第三季），本港餐飲服務行業就業人數約20.6萬、美容及美體護理行業有3.7萬人，體育及其他娛樂服務約3.5萬人，創作及表演藝術活動約4,400人。以此粗略估算，即接近30萬人需接受檢測。

另20萬地盤工人、院舍及機場員工需檢測

而早前因為地盤出現多個感染群組，建造業界試行，要求約16萬名地盤工人需持陰性檢測結果才可進入地盤開工。另外，當局早前要求院舍員工及機場員工兩個指定「高接觸群組」，在月內接受檢測，兩個群組分別涉及3萬多人及7萬人，連同即將重開場所的員工，即約55萬人因開工而需在近期接受檢測。

當局曾表示每天最多可為8萬人採樣

然而，根據政府去年底公布的資料，現時公共及私營化驗所最高檢測量約每日10萬次檢測，至於採樣量則每天最多可為約8萬名市民收集樣本，即每天最多可為約8萬人採集樣本兼檢測。換言之，未來日子預料至少55萬名市民要定期檢測，除非政府「出手」協助分流檢測日子，又或短時間內大增採樣和檢測量，否則可預未來仍有不少日子出現檢測中心爆滿的景象。

▼初七（18日）前社區檢測中心全數預約滿額▼

上述需檢測群組或行業中，除機場員工可在機場專屬檢測中心接受檢測，部分院舍會安排採樣外，估計其他行業大部分從業人員均會透過到社區檢測中心或到醫管局普通科門診留樣本做檢測，同時因為多個場所同一時間重開，令不少市民集中在近幾日檢測。社區檢測中心預約網站亦顯示，2月16、17兩日，全港19個檢測中心均已滿額。

專家形容檢測量勉強 建議派人到地盤、學校等收樽

呼吸系統專科醫生梁子超稱，檢測突然牽涉太多行業，現在的樽頸位不在化驗，而在採樣。他解釋，本港的每日化驗量達10至18萬，而社區檢測中心及流動檢測車的每日採樣量只有4至5萬，「好勉強，根本唔夠處理咁多人。」他指出，現在是抗疫的關鍵時間，市民大排長龍不但增加交叉感染風險，亦可能導致患者滯後確診。

梁子超稱，檢測突然牽涉太多行業，現在的樽頸位不在化驗，而在採樣。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他認為，此情況或因市民不滿以往取樣本樽檢測的經驗，等候結果的時間太長。他建議當局承諾在48小時內發送檢測結果，給予市民信心，從而分流檢測人士到門診或郵站等取樽。他又說，就中長線計劃而言，政府應安排人手到特定工作地點派樽及收樽，譬如地盤、學校及大型連鎖餐廳等，以便定期檢測，倘員工出現病徵亦可立即取樽驗。