萬噸重將軍澳跨灣「雙拱鋼橋」經海路送抵香港　工程料2022年完成

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-16 16:48

政府正興建將軍澳跨灣連接路，運輸及房屋局局長陳帆早前預告，農曆新年期間，連接連接路中央部分的「雙拱鋼橋」，將由船隻運送駛入將軍澳灣。《香港01》獲得讀者提供照片，近距離直擊「雙拱鋼橋」今日（16日）由船隻拖運，送達將軍澳灣過程。陳帆早前指，該段雙拱鋼橋長度接近200米，等同3架波音747珍寶客機闊度，重量和50架客機相若（10,000公噸），預料整項工程於2022年完成。

陳帆早前於網誌透露，將軍澳跨灣連接路的中央部分「雙拱鋼橋」，將於農曆年期間，由船隻運送駛進將軍澳灣。他指，「雙拱鋼橋」採用預製方式建造，在鄰近上海的南通市預製，經過一年半的生產及裝嵌程序，將為全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋，長度接近200米，等同3架波音747珍寶客機；重量達1萬公噸，與50架客機相若。鋼橋之後將安裝在將軍澳灣的橋墩上。

《香港01》獲得讀者提供相片，可見「雙拱鋼橋」已由船隻拖運至將軍澳灣，橋身印有承辦商中國路橋工程，以及顧問公司艾奕康（AECOM）的標誌。陳帆早前在網誌指，鋼橋外觀設計以「活力無限」為主題，以兩個向外傾斜的橋拱，與逐漸收窄的V型橋墩構成相連圓環，呈現出代表「無限」的數學符號。

跨灣橋將為首條有齊車路、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋

翻查資料，將軍澳跨灣連接路連全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，將連接將藍隧道和將軍澳第86區的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。陳帆稱，計劃將高架橋與將軍澳海濱單車徑連接，組成沿海環迴單車徑。

工程完成後，將軍澳東南部的交通，可使用連接路往返將軍澳西部、或經將藍隧道往返東九龍，毋須行經環保大道及將軍澳市中心，以紓緩相關道路於繁忙時間的負荷。整項工程的核准預算為約56億元，預料2022年竣工。