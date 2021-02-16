公務員復工｜差估署詢問處周四起恢復服務　文物探知館周五重開

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-16 23:54

公務員周四年初七（18日）起恢復正常服務，屋宇署、差餉物業估價署、城市規劃委員會公布復工安排，古物古蹟辦事處轄下的尖沙咀香港文物探知館，以及元朗屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心亦於周五（19日）起重新開放。

古物古蹟辦事處轄下的尖沙咀香港文物探知館於周五（19日）起重新開放。（資料圖片／黃舒慧攝）

屋宇署的樓宇資訊中心及所有櫃枱服務，周四起恢復正常服務時間，而於1月27日公布的安排將延續至2月17日。

差餉物業估價署周四起，詢問處的開放時間將恢復為周一至周五上午8時15分至下午6時，公眾假期除外。

位於北角政府合署15樓的城規會秘書處接待櫃台將恢復正常服務。接待櫃台的開放時間為周一至周四上午9時至下午5時30分，以及周五上午9時至下午6時。設於北角政府合署18樓的收發處亦會恢復正常服務。

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古蹟辦部分場地將於周五重新開放，包括尖沙咀香港文物探知館及元朗屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心，除網上講座外，館內所有互動式展品及公眾節目仍然暫停。

古蹟辦轄下其餘8個場地，包括元朗新田大夫第、下白泥碉堡、沙田王屋村古屋、大埔上碗窰村碗窰展覽、黃竹坑新圍十號、馬灣芳園書室、大嶼山東涌炮台展覽中心及西貢東龍洲炮台展覽中心繼續暫停開放，所有教育活動和公眾導賞服務亦繼續暫停，直至另行通告。