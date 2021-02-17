拜年確診大廈｜兩男子共到5屋苑拜年　涉葡萄園、迎海、帝峯豪苑

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-17 23:06

農曆新年長假剛過去，衞生防護中心今日（17日）公布的1２宗本地確診個案中，有2人新年期間曾到親友家中拜年，其中到元朗豪宅葡萄園的34歲男子，同場50名親友需入住檢疫中心；另一名36歲男子亦曾到過4屋苑拜年，包括馬鞍山迎海、黃大仙帝峯豪苑等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，兩人均在發病期去拜年，未知會否出現群組。

個案#10802的34歲男子，2月13日曾到元朗葡萄園拜年。（資料圖片）

居紅磡維港．星岸確診 葡萄園同場50親友要檢疫

根據衞生防護中心在晚上公布的資料，個案#10802的34歲男子，他居住紅磡維港．星岸2座，並於2月14日發病，而發病前一日（13日）曾到元朗葡萄園拜年。張竹君透露，由於當時有約40至50人在場，加上發病前兩日為傳播期，相信他們也沒有戴口罩，故所有人士都列為密切接觸者要入住檢疫中心。

▼過去14日曾有確診或疑似2019 冠狀病毒病個案的大廈名單▼

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黃大仙患者發病同日往迎海拜年

另一個案#10807的36歲男子，居於黃大仙安利大廈，2月13日發病。他在12日至14日曾到於黃大仙及馬鞍山4個地點拜年，分別為竹園北邨柏園樓、竹園南邨富園樓、帝峯豪苑，以及迎海第1期2座。同時他在2月14日也到過深水埗的青山道62D號地下雪山冰廳用膳。

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