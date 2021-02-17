確診食肆｜增8店　尖沙咀福臨門及香港老飯店、沙田美心皇宮上榜

社會新聞
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衞生署今日（17日）公布新增16宗新型肺炎確診個案，在12宗本地感染中，有10宗屬源頭不明個案。荃灣都好小廚茶餐廳廚師和旺角阿來東南亞風味一名廚房員工確診。

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，尖沙咀金巴利道福臨門和華寶大廈香港老飯店亦上榜，另有一名患者報稱曾到沙田大會堂的美心皇宮。

兩食肆員工確診　20同事要檢疫

新增的10宗源頭不明個案當中，荃灣海壩街都好小廚茶餐廳一名33歲的廚師確診（個案10800），他在初一（12日）發病，昨天仍有到訪茶餐廳，該店11名員工須檢疫。另一名確診的41歲廚房員工（個案10801）在旺角廣華街阿來東南亞風味工作，他於年三十（11日）發病，9人須檢疫。

居佐敦覺士道青年光顧福臨門及香港老飯店

一名居於佐敦覺士道高景臺的32歲男患者（個案10809）同樣為源頭不明個案，他在初二（13日）和初三（14日）曾到過尖沙咀金巴利道福臨門和尖沙咀華寶大廈香港老飯店。

另外，深水埗青山道雪山冰廳、沙田大會堂美心皇宮、元朗谷亭街得閒飲茶和屯門富泰商場羊城火鍋海鮮酒家亦上榜。

▼2月18日年初七起　晚市堂食須使用安心出行▼

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▼過去14日患者住所、行蹤▼

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