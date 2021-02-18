強制檢測｜港府抽查土瓜灣美景街8大廈　65人未檢測共罰32.5萬元

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-18 13:46

九龍城民政事務處今日（18日）聯同九龍城警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，在土瓜灣8幢早前被納入強制檢測公告的大廈執法，共檢查約790名居民的檢測報告，其中約65名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士定額罰款5,000元，及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

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行動由今日上午約7時40分開始，至上午約11時10分結束。土瓜灣美景街39號安和園（第二期）安平大廈、美景街55號安和園（第二期）安康大廈、美景街9及11號、13及15號、17及19號、21及23號、25及27號和29及31號大廈的居民，均被要求出示檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於8幢大廈出入口，查核住客的檢測證明，並到相關大廈內進行檢查，確認居民是否已按有關要求檢測。

行動中，政府共檢查約790名居民的檢測報告，其中約65人違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。港府發言人強調，若不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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政府重申，發出強制檢測公告的目的，是為盡快堵截病毒在社區散播，應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前，留在其居住地點並避免外出。