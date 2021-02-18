華大基因經衞生署覆檢後　揭發16宗假陽性檢測個案　或涉人為錯誤

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-18 20:54

食物及衞生局公布，負責營運多個社區檢測中心的私營機構華大基因，由1月底至2月初，經衞生署覆檢其中三天的檢測樣本個案後，發現有16個初步陽性樣本，全部均為陰性。相關樣本分別來自為教職員和學校宿舍員工的特定群組檢測、為天水圍天恒邨恒樂樓居民和訪客強制檢測，以及於流動採樣站和社區檢測中心所採集的樣本。 食衞局指，已要求華大基因嚴格改跟進改善措施，確保不再發生同類事件。當局指，華大基因解釋發生錯誤的原因可能是人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染。華大基因發言人指，向所有受到影響市民致歉，已即時展開內部調查，現時亦會為所有陽性樣本作覆檢，防止事件再發生。

（資料圖片／高仲明攝）

衞生署公共衞生化驗服務處在1月尾和2月初，覆檢在1月29日、2月1日及2月2日由華大基因檢測並判斷為呈初步陽性反應的樣本，但發現有16個樣本最終結果呈陰性，其後再經醫院管理局安排重新採集樣本並進一步測試後，相關個案結果亦呈陰性。

事件中曾出現16宗假陽性結果的樣本，分别包括為教職員和學校宿舍員工於1月29日進行的特定群組檢測計劃中的8宗個案，以及為天水圍天恒邨恒樂樓居民和訪客於2月1日強制檢測中的4宗個案，餘下4宗則是於流動採樣站和社區檢測中心採集的樣本。

華大報告：或涉人為錯誤、環境污染

當局指，華大基因已經按政府要求，徹底調查導致出現假陽性結果的根本原因，並於本月11日向衞生署公共衞生化驗服務處提交報告，詳細分析可能出現的失誤，包括人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染的可能性，並就上述各方面提出了糾正和改善措施。其中一項措施為華大基因自本月4日起，會自行覆檢其檢測呈初步陽性的樣本，其後華大基因的檢測沒有再發現假陽性結果。

食物及衞生局表示，政府會繼續跟進調查報告中的糾正及改善措施，並密切留意該私營化驗所的測試準確度，盡力確保同類型事件不再發生。

按衞生署現行機制，所有私營化驗所根據病毒檢測判斷為對新冠病毒呈陽性反應的樣本，只會被視為初步陽性。私營化驗所須按程序，將樣本轉送至公共衞生化驗服務處進行確認。在公共衞生化驗服務處確認為陽性結果後，衞生防護中心方會將其界定為確診個案。如有需要，衞生署會再就相關個案採集樣本再進一步測試。在去年11月中至本年2月14日期間，全港一共進行了超過376萬次病毒檢測，陽性個案共5,142宗，陽性比率為0.14%。

有市民因出錯被送隔離治療

受事件影響的市民曾被送往醫管局醫療設施，在再次檢測並確認陰性結果後，已全獲安排出院，而被送往檢疫中心的相關密切接觸者亦已離開。當局對受事件影響的市民表示抱歉。

華大基因發言表示，就事件向所有受到影響的市民致歉，又指已即時就事件展開內部調查，並將事件呈報有關部門，亦會為所有陽性樣本作覆檢，防止事件再發生。