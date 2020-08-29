全民檢測｜華大基因做主力　另兩間「國家隊」負責特定群組及離島

因應新冠肺炎疫情，政府啟動全民檢測計劃，今日（29日）登記，下周一（9月1日）正式開展。港府委託華大、金域、凱普三間機構的香港公司負責檢測計劃，但一直只看到華大基因旗下華昇診斷的工程如火如荼，在中山紀念公園體育館建設臨時「火眼實驗室」，特首和官員亦拉隊視察。 其他兩間檢測公司與華昇如何分工呢？政府發言人回應《香港01》查詢時指，華昇的火眼實驗室將是主力，另外兩間公司將負責特定群組和離島偏遠地區的檢測服務。而內地至今派出220多名「國家隊」成員來港，全部600人將視乎需要分批派來香港。

▼01直擊火眼實驗室▼

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為支援普及社區檢測計劃開展後臨時氣膜實驗室的運作，支援隊約600人員將根據香港採集樣本量的實際情況，分批派出到香港支援進行核酸檢測。政府發言人指，繼在8月2日派出的先遣部隊，李大川總領隊、余德文隊長及其他成員已分三批陸續到港。檢測技術人員亦陸續到港，以熟習檢測環境，進行培訓及開展工作。截至8月28日，國家已派遣共約220多名支援隊成員赴港協助開展普及檢測的工作。全部隊員抵港時，已持有72小時內的陰性檢測結果。

當局公布委派華大、金域、凱普三間內地機構的香港公司，負責全民檢測服務。但一直只有華大基恩旗下的華昇診斷中心曝光，在中山紀念公園設立臨時氣膜實驗室（火眼實驗室）。政府發言人指，全民檢測將由華昇做主力。

廣州金域醫學檢驗中心子公司「金域檢驗（香港）」及廣州凱普醫學檢驗所旗下的「香港分子病理檢驗中心」，經支援隊協調提升核酸檢測能力，亦會視乎實際需要為特區政府提供特定群組檢測服務，以及普及檢測計劃下的個別需要作特別採樣及檢測安排的部份，包括向居住在離島區的一些島嶼和偏遠地區的人士提供檢測服務，並派出本地檢測和工作人員在特定地點採集和收集樣本。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

▼18區社區檢測中心一覽▼

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