國安教育｜楊潤雄稱無打算再建立國教科　在不同學科推行或更自然

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-07 13:56

教育局早前向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架。教育局局長楊潤雄今日（7日）在電視節目《講清講楚》說，希望所有學生能培養國民身份認同，但表明現時無打算重新建立國民教育科，認為利用不同學科、活動深化，或會比每星期只得個別課堂講解好，「可能效果更加來得自然。」 他又指，新通識科教授時，可以討論事情的壞處，亦同時應列出它的好處，讓學生自行做判斷，又指會加密監察課程。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片/張浩維攝）

希望學生能認識香港的憲制地位、國家發展等



被問及「新通識」課程及國家安全教育指引，是否已經等同推行國民教育科，楊潤雄回應指，認識國家、培養國民身份認同，一直以來都是中小學課程的其中一個宗旨。他又指，希望學生能認識香港的憲制地位、國家發展、世界性議題等，「所以內容多點涉獵到香港與國家的關係…多點這類的表述都很正常。」

他又指，現時已實施港區國安法，故需要在學校加強工作，但不認為等於以前的國民教育科。

無打算重新建立國民教育科

對於政府為何不獨立做國民教育科，楊潤雄表示，政府在2012年曾嘗試推行國民教育，但當時引起社會討論。他強調，教育很多不同方法，而政府一直無停止國民教育，又指利用不同學科、活動深化，或會比每星期只得個別課堂講解好，「我覺得透過多元方法、在不同學科推行，可能效果更加自然。」



他又指，在「新通識」中，共維持了50至60%的舊課程，故內容一定要有取捨，需要重整、刪減及整合。他指，在新課程中，除了國家外，有3分1時間談及香港的情況。

教育局早前向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架。（資料圖片）

應一併討論好處及壞處

「新通識」課程不少圍繞香港及內地的關係，對於課堂中能否表達批評意見，楊潤雄表明，課堂只得有限時間，故課程架構會列出學生應該要學習的事，又指希望培養學生有明辯思維，故學生提出疑問時，都可以在課堂上討論。

當內容涉及內地政制及法治發展，被問到能否討論弊處時，楊潤雄指，要視乎整個課程或教材能否讓學生有效學習教學重點，「所有討論必須要基於事實…使學生可根據事實而作理性分析。」楊表示，若學生有疑惑，老師應該盡量解釋，又指兩地的法律制度的差異，是很好的機會去說明「一國兩制」，老師要提出兩個制度的好處及壞處，讓學生自行做判斷。

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未來會加密監察課程

楊又指，這是「新科目」，故未來會加密監察課程，以了解學校有否遇到困難，又說一向都有視學、課程探訪等，希望大家可以用「平常心」看待。

此外，根據教育局《國家安全：學校具體措施》的行政指引，列明學校應設立國安教育工作小組或委任專責人員。楊否認工作小組是糾察隊，又指政府希望推廣國家安全，故希望全校參與，未來亦會到學校安排講座。