《金融時報》文章批國安教育指引　楊潤雄致函批極度誤解、感遺憾

撰文: 黃偉倫 最後更新日期: 2021-02-08 16:01

教育局早前向全港學校發維護國家安全的行政及教育指引,指國家安全不會獨立成科,但會滲入在中小學不同科目之中。《金融時報》上周四(4日)發文指,相關修訂將改革香港社會,令香港進一步與內地接軌(bring it more in line with the mainland),並將強迫教師,告誡僅6歲的小學生反對「顛覆」。 教育局事後向《金融時報》發信稱,文章內容「極度誤解(a profound misunderstanding)」指引目的,認為實行國民教育是每一個政府的責任,對文章內容深感遺憾。

《金融時報》於2月4日以「香港實施國家安全學校課程(Hong Kong to impose ‘national security’ schools curriculum)」為題發文,內容提到教育局向學校發出國家安全教育指引,反對「顛覆」等概念,並將被中國政府視為危險的書本棄掉。文章指,港府連月受到建制派及國家媒體施壓以推行教育改革,是次修改反映中國的鎮壓(China’s crackdown)不再限於拘捕反對派,而是改革香港社會,令香港進一步與內地接軌。

文章亦引述教協副會長田方澤稱,新指引非常嚴格,將規管校內的所有事情,並形容政府基本上不再信任學校,而指引亦會破壞師生關係。文章亦稱,當局正修改通識科,日後將會聚焦於愛國教育。

「國家安全 你我要知」有聲故事繪本截圖

文章刊登兩日後,教育局向《金融時報》發出一封以楊潤雄作署名的信件,形容文章「極度誤解(a profound misunderstanding)」指引目的,指香港學生享有和平的學習環境,並接受有質素的教育,以培養為維護國家安全及法治的公民。信件指,對學校而言,國家安全確是相對新的概念,指引正是就學校所需而發出,形容指引提供全面的框架,並建議一些良好措施,學校可因應校本需要而採取不同措施。

教育局向《金融時報》發信,反駁文章內容。文件署名為楊潤雄。(張浩維攝)

《金融時報》的文章亦關注國際學校的學生受指引影響。教育局信件指,指引向本地學校提供較多細節內容,而因應國際學校情況,則建議若干主要原則,讓校方因應校本需要,採取不同措施。另外,文章提到,指引將強迫教師,告誡僅6歲的小學生不要「顛覆」(will force teachers to warn primary students as young as six years old against “subversion”);教育局反駁指說法完全沒有理據,強調指引是協助教師,向中小學生授予不同方面的國家全。

教育局在信件末段稱,實行國家安全教育是每一個教育部門的職責,每個國家均有不同方式提升學生的國民身份認同,當局對於一些由於欠缺對相關措施認知,而出現的雙重標準、偏頗言論、無理據的評論,深感遺憾。(We deeply regret that there exist double standards, biased quotes and groundless comments due to the lack of understanding of and respect for Hong Kong’ s implementation plan. )