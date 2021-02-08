《金融時報》文章批國安教育指引　楊潤雄致函批極度誤解、感遺憾

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-08 16:01

教育局早前向全港學校發維護國家安全的行政及教育指引，指國家安全不會獨立成科，但會滲入在中小學不同科目之中。《金融時報》上周四（4日）發文指，相關修訂將改革香港社會，令香港進一步與內地接軌（bring it more in line with the mainland），並將強迫教師，告誡僅6歲的小學生反對「顛覆」。 教育局事後向《金融時報》發信稱，文章內容「極度誤解（a profound misunderstanding）」指引目的，認為實行國民教育是每一個政府的責任，對文章內容深感遺憾。

《金融時報》於2月4日以「香港實施國家安全學校課程（Hong Kong to impose ‘national security’ schools curriculum）」為題發文，內容提到教育局向學校發出國家安全教育指引，反對「顛覆」等概念，並將被中國政府視為危險的書本棄掉。文章指，港府連月受到建制派及國家媒體施壓以推行教育改革，是次修改反映中國的鎮壓（China’s crackdown）不再限於拘捕反對派，而是改革香港社會，令香港進一步與內地接軌。

文章亦引述教協副會長田方澤稱，新指引非常嚴格，將規管校內的所有事情，並形容政府基本上不再信任學校，而指引亦會破壞師生關係。文章亦稱，當局正修改通識科，日後將會聚焦於愛國教育。

「國家安全 你我要知」有聲故事繪本截圖

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文章刊登兩日後，教育局向《金融時報》發出一封以楊潤雄作署名的信件，形容文章「極度誤解（a profound misunderstanding）」指引目的，指香港學生享有和平的學習環境，並接受有質素的教育，以培養為維護國家安全及法治的公民。信件指，對學校而言，國家安全確是相對新的概念，指引正是就學校所需而發出，形容指引提供全面的框架，並建議一些良好措施，學校可因應校本需要而採取不同措施。

教育局向《金融時報》發信，反駁文章內容。文件署名為楊潤雄。(張浩維攝)

《金融時報》的文章亦關注國際學校的學生受指引影響。教育局信件指，指引向本地學校提供較多細節內容，而因應國際學校情況，則建議若干主要原則，讓校方因應校本需要，採取不同措施。另外，文章提到，指引將強迫教師，告誡僅6歲的小學生不要「顛覆」（will force teachers to warn primary students as young as six years old against “subversion”）；教育局反駁指說法完全沒有理據，強調指引是協助教師，向中小學生授予不同方面的國家全。

教育局在信件末段稱，實行國家安全教育是每一個教育部門的職責，每個國家均有不同方式提升學生的國民身份認同，當局對於一些由於欠缺對相關措施認知，而出現的雙重標準、偏頗言論、無理據的評論，深感遺憾。（We deeply regret that there exist double standards, biased quotes and groundless comments due to the lack of understanding of and respect for Hong Kong’ s implementation plan. ）