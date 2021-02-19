港台助理編導染疫　一度稱所有曾到化妝間者須檢疫　其後改免檢疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-19 16:37

新冠肺炎疫情未平，港台教育電視中心一名助理編導昨晚（18日）初步確診。該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩。港台一度稱所有於2月9日至11日，曾到訪港台電視大廈化妝間的人士均須檢疫，但其後改稱不須所有人檢疫。勞工及福利局長羅致光曾出席2月11日播出的港台節目《議事論事》。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

繼本月14日一名髮型師確診，港台教育電視中心一名助理編導，昨晚接獲衞生署通知初步確診，已送院治理。該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩。今早教育電視中心已進行深層清潔及消毒。

港台表示，教育電視中心一名助理編導，昨晚接獲衞生署初步確診，已送院治理。（資料圖片 / 高仲明攝）

港台稱，會按照政府指引，安排相關員工進行檢測或進入隔離營，並繼續協助追尋可能屬「密切接觸者」人士。所有於2月9日至11日，曾到訪港台電視大廈化妝間的人士，包括員工、節目主持人及嘉賓，均須入住隔離營接受檢疫。其後，港台發言人改口表示，接獲衞生署最新通知，署方經再三評估，曾於2月9日至11日到訪電視大廈化妝間的人毋須進入隔離營接受檢疫。