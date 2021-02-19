東鐵再爆誤判距離　25米顯示作100米　港鐵：督促承辦商調較系統

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-19 17:55

東鐵線新信號系統投入服務兩周，頻頻發生問題。有傳媒報道，本周日(14日)有列車駛回上水停泊時，列車與燈號距離約10米，但系統卻顯示兩者相距約100米，至數秒後才恢復顯示真實距離。 港鐵回覆時指，2月14日淩晨一列不載客列車以「不停站模式」手動駕駛往上水側線停泊，當車長按程序在燈位前約25米停定時，駕駛室內的顯示屏可繼續前行100米。港鐵指，顯示屏上的停車距離僅為「參考值」，事發時自動列車保護系統運作正常，情況只會在「不停站模式」及手動駕駛列車，才有機會出現。港鐵督促承辦商調較系統，並以就事件通知有關政府部門。

東鐵線換新信號系統後頻頻現問題。(資料圖片)

《蘋果日報》報道指出，事故發生時，列車車長當時正以「半自動模式」駕駛，在大埔墟站附近燈號前停下，當時僅距十多米，但系統顯示列車與燈號相距約100米，直至數秒後，才由顯示的100米跌回11米，指情況在啟用以來，已發生最少3次。

港鐵解釋，列車在燈號前25米停定，當時駕駛室內的顯示屏指的100米停車距離僅為「參考值」，是指列車在信號系統設定的安全範圍內，代表在燈號後約75米區間，正受到安全保護。

涉事列車於大埔墟站除近燈號前十多米停下，但駕駛室顯示屏仍顯示有100米才到燈號。(資料圖片)

報道續指，有人曾於群組匯報相關情況後，被經理級人員指，不應在群組處理，以免引高層注意。港鐵回覆時表示，了解事件後，知悉有同事曾在一個群組對話提及列車情況，而該經理級人員，在對話詢問同事過去有否在既定程序上報，其後該名同事亦表示，會按程序上報，港鐵亦即時作出跟進。

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