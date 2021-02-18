東鐵再有事故　緊急停車燈不正常亮起列車需急停　港鐵：零件問題

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-18 13:32

港鐵東鐵線新信號系統近兩周，頻頻出現問題。有報道指，一列東鐵線列車於2月15日下午於大學站附近，緊急停車指示器(俗稱「交叉燈」)突然亮起，致車長需緊急煞停列車。港鐵回覆指，「交叉燈」不正常亮起，重設後約2至3分鐘，車長已將列車駛離車站，初步相信與個別「交叉燈」零件有關，不涉行車安全。 有熟悉東鐵線運作的人士向《香港01》表示，大學站月台下路軌附近有壓力墊，若有人或異物接觸到，都有機會觸發交叉燈亮起，而舊有12卡車需要車長自行觀察看交叉燈的燈號，並手動煞停；新的9卡車則會在燈號亮起後，附近50米的列車都會被信號系統自動制停。因未知事件涉及哪款列車，難以估計是否涉及新信號系統問題。

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有傳媒引述消息報道，2月15日一列東鐵列車，因月台懷疑有人按下緊急停車掣後，新信號系統無反應，未有制停車站附近列車。港鐵否認當日車站有人曾按月台緊急掣，亦沒有出現新信號系統「無反應」情況。港鐵回覆時表示，事發時一列由大學站往紅磡方向列車駛離月台之際，車長見到一盞交叉燈亮起，遂按既定程序停車，初步相信與個別交叉燈的零件有關，不涉行車安全。

港鐵大學站於本月15日疑緊急停車燈亮着，要車長煞停列車。（盧翊銘攝／資料圖片）

有熟悉東鐵運作的人士向《香港01》表示，交叉燈亮着，除因有人在月台按緊急停車掣外，在東鐵線亦有個別車站，包括大學站的月台，近路軌位置裝有壓力墊感應，若觸動壓力墊都會亮燈，「有時落雨會失靈」。該人士續指，過去車長須自行留意燈號煞車，信號系統不會因交叉燈亮燈而自動煞停列車；但新9卡列車配合新信號系統，一旦交叉燈亮燈，或有人按緊急停車制，信號系統就會制停在車站50米範圍內的列車。惟不知道今次事件發生在哪款列車，難以估計是否涉信號系統問題。

東鐵線新信號系統投入服務後，屢傳出發生問題，《香港01》早前接獲消息稱，近期仍有工程車出現「假衝燈」問題，即系統誤判列車衝燈，最高試過一晚出現多達19次誤判。港鐵昨日回覆指，承認出現「假衝燈」問題，但未具體解釋為何仍出現同樣問題，只稱須磨合及調校，近日相關問題出現次數減少，並重申不影響列車安全運作。

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