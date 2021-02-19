科興疫苗｜委員會指數據顯示60歲以上適合接種　孕婦不可注射

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-19 22:55

本港新冠疫苗接種計劃下周五（26日）展開，首批100萬劑內地科興疫苗今日（19日）傍晚抵港。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日開會4小時，兩個科學委員會主席會後公布，60歲以上長者可以接種科興疫苗，指第一、二期數據顯示能誘發免疫力，不過指出第三期數據接種者只有約400多人，未達到統計學上意義。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，兩個委員會開會超過4小時，談論多個議題，當中認為60歲以上人士可以接種科興疫苗，認為接種的效益遠超過不接種。他說，基於第一、二期數據，證明60歲以上群組接種疫苗安全，認為可誘發免疫力。

不過他說第三期數據，60歲以上受接種者數目不多，只有約400多人，未達到統計學上意義，但結果與60歲以下人士一樣，保護率約有五成。他指，科興及BioNTech/復星疫苗的有效性遠高過風險，指出今次根據3個月數據批准緊急使用，「唔係3、5、6年，得3個月數據，大家都想知確實答案有啲強人所難，希望大家體諒。」

兩劑疫苗需要隔28日打兩針，若遲了接種只要盡快接種第二劑便可，不需要補打第一針。

兩個科學委員會主席劉宇隆稱，委員會開會後認為60歲以上人士可以接種科興疫苗。

劉宇隆指出，有藥物敏感人士，以及病情嚴重人士如血壓高至上壓180、未能控制下壓人士、血糖高至20、30度等，要小心接種，包括要待醫生審視情況。此外，根據藥廠指引，患吉巴氏綜合症、橫貫性脊椎炎及孕婦亦不可以接種疫苗。

（左起）許樹昌教授、劉宇隆教授及衞生防護中心總監林文健醫生公布長者可接種科興疫苗。（羅君豪攝）

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