衞生署將監察新冠疫苗異常反應　揭科興BioNTech副作用最新數據

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-22 19:53

新冠肺炎疫苗接種計劃將於本周五（26日）展開，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯今日（22日）稱，衞生署已成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，持續監察可能出現的異常事件。當委員會無法排除疫苗接種與異常事件存在因果關係，病人可透過疫苗保障基金索取支援。 疫苗最新副作用數據方面，復星／BioNTech疫苗至今向全球供應了6,600萬劑，在一月有14,525宗異常報告，包括497宗過敏反應，98宗面部神經麻痺和3宗吉巴氏綜合症。而科興疫苗共接種1,180萬劑，出現了732宗過敏反應，44宗面部神經麻痺及2宗吉巴氏綜合症。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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衞生署藥物辦公室總藥劑師林豐盛交代復星／BioNTech疫苗和科興疫苗的最新副作用數據。復星／BioNTech疫苗至今向全球供應了6,600萬劑，在一月有14,525宗異常報告，包括497宗過敏反應，98宗面部神經麻痺和3宗吉巴氏綜合症。

至於科興疫苗，截至本月13日共接種1,180萬劑，出現了732宗過敏反應，44宗面部神經麻痺及2宗吉巴氏綜合症。

委員會監察及分析打針後異常事件

衞生署成立「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」，由港大內科學系臨床教授孔繁毅，以及紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣主持，帶領10多名委員持續監察異常事件。

陳凌峯稱，委員會將監察兩類情況，首先疫苗接種異常事件（Adverse Event Following Immunization；AEFI）是接種後發生的任何異常醫學事件，嚴重例子包括致命、殘疾、胎兒缺陷、面癱等，當中部份或與產品標籤所載的資料不符。第二，疫苗接種關注事件（Adverse Event of Special Interest；AESI）是可能與疫苗有潛在因果關係的事件，需透過主動恆常監測確認，譬如急性肝損傷、腦膜炎及凝血紊亂等。醫護人員須在網上呈報系統匯報有關事件。

當委員會接獲異常事件，經資料核實後會進行因果演算。孔繁毅解釋，委員會將檢視病人的自身病史、醫學條件、事件的時間關聯等，並進行臨床測試，如分析吉巴氏症患者的體液確定有否其他上呼吸感染問題。不同異常事件有不同的發生時限，他舉例稱，面癱和吉巴氏綜合症通常在接種疫苗後六至八周出現。然後委員會會將事件分類為四個可能性，即「與接種因果關係一致」、「與接種因果關係不一致」、「不確定」，或者因資料不足「無法分類」。當委員會無法排除一致的可能性，病人可透過疫苗保障基金索取支援。他預料疫苗會陸續獲得正式藥物註冊，屆時市民接種後若出現異常反應，賠償應由藥廠負責。

衞生署將每兩周在網上更新疫苗接種異常事件

資訊發放方面，陳凌峯表示，衞生署將每兩周在網上更新疫苗接種異常事件，包括疫苗接種數目、嚴重及非嚴重的異常事件、經常呈報的異常事件等。一旦出現嚴重異常事件，如死亡案例、吉巴氏綜合症及橫貫性脊髓炎，衞生署將發布新聞稿，並安排專家舉行新聞發佈會。

委員會會視乎情況，可能向個別疫苗發出安全警告或撤銷批准。但陳凌峯稱暫未就此訂立基線，「好難一概而論。」但倘異常事件尤其常於出現某年齡層，或向個別年齡組別人士發出指示。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

另外，香港大學醫學院推出「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」，在醫管局協助下監察疫苗安全，為期3年。港大將在各個疫苗接種中心招募不同年紀的接種者參與計劃，每款疫苗的目標人數為1,500人。港大會在參加者接種後7小時、24小時及72小時致電詢問其身體狀況。

港大亦會計算各種關注事件的背景發病率，在接種疫苗後每六個月與該數據比較，以大數據分析事件與疫苗的關連。吉巴氏綜合症在本港的平均發病率為每年50至80宗。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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被問到將接種哪款疫苗，孔繁毅稱屬個人選擇，由於他會協助設於中山紀念公園的社區疫苗接種中心運作，他說會接種該中心提供的復星/BioNTech疫苗。他鼓勵市民盡快接種疫苗，但相信本港達致群體免疫需時，預計市民在這幾年仍要戴口罩。