新冠疫苗｜預約系統啟用即塞爆　一度顯示今早可接種　疑資料出錯

撰文： 黃詠榆 倪清江 最後更新日期： 2021-02-23 04:29

新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統今日（23日）凌晨0時起開放預約。5類人士可優先，可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過即現「網絡塞車」，無法進入網頁，超過10分鐘仍無法登入。記者最終在約半小時後成功登入主頁，填寫資料，系統更一度顯示可以今早8時前往注射第一劑疫苗，懷疑屬資料出錯。截至今日凌晨2時，三間疫苗科興疫苗接種中心周五首日預約已額滿。

五類優先接種群組包括醫療機構及抗疫人員；60歲或以上人士、陪同70歲或以上接種者的兩名同行者；安老及殘疾人士院舍院友和員工；提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員；及跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過即現「塞車」，無法進入網頁。

新冠疫苗接種計劃預約系統凌晨0時啟用，但無法進入。（網頁截圖）

▼接種疫苗流程▼

+ 3 + 3 + 3

必須同意個人資料處理才可續辦

記者在約半小時後，成功進入預約網頁。網頁列明「您選擇接種的新冠疫苗為科興『克爾來福』疫苗」，原先有關BioNTech/復星疫苗「復必泰」部分已刪除。預約要準備三項資料：預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼。如陪同70歲或以上長者一同接種，也需準備陪同人士的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。

之後進入聲明網頁，預約者必須同意有關內容，才可到下一頁。其中有條款列明當局將與入境事務處執行核對程序，以處理登記、審查資料並確認登記人的資格，例如持有有效香港身份證號碼與出生日期，以及檢查相關的香港身份證持有人是否已經逝世；又列明資料將轉移到衞生署及與政府合作的相關機構（包括香港大學），以便衞生署持續監測與接種疫苗有關的安全及臨牀事件；資料亦將製備統計數字及進行分析。統籌處稱不會在未經登記人同意下，向第三者轉移或披露登記人的個人資料和資訊。

▼疫苗接種預約系統登記過程▼

+ 5 + 5 + 5

揀選接種第二劑不限於首劑後第28日

之後可進入真正登記資料網頁，填寫身份證號碼（少部分人可選其他），不接受以護照登記，意味只有香港居民才可申請（持《豁免登記證明書》老年人、失明人或體弱的人士亦可），其後選擇屬五個類別哪一個。

完成後按下一頁，會跳到科興疫苗解說版面，估計有逾千字，需全部五項剔選明白有關資料，包括副作用及評估自己是否適合接種，才能到下一程序，先要揀選是否參加「醫健通」計劃。

之後到新頁面，輸入姓名、手機號碼，然後揀第一劑接種地點及時間，再揀第二劑接種安排，但毋須必選第28日，可選之後數日接種，完成後按確定。政府共設立29個社區疫苗接種中心，但只有5個供接種科興疫苗，另外24個則會於稍後供接種BioNTech/復星疫苗「復必泰」，暫未開放選填。

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

三間接種中心首日已額滿

截至今日凌晨2時，可供接種科興疫苗的五個社區疫苗接種中心，九龍灣體育館、官涌體育館及源禾路體育館周五（26日）首日接種已額滿，天暉路體育館尚餘傍晚6時後時段；而香港中央圖書館（ 展覽館）則無法揀選，該頁曾顯示最快今早8時可以接種，未知是否出錯而收起。

醫管局轄下18間普通科門診診所可借接種科興疫苗，部分首數日的名額都已爆滿。首批科興疫苗有100萬劑，可供50萬人接種。

食物及衞生局稱參與疫苗接種計劃的私家醫生，預計可以在3月中旬之前開始為市民接種科興疫苗；而配合緊接於2月尾抵港的復必泰疫苗，更多接種中心將會陸續投入服務。

▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼