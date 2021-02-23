新冠疫苗｜想盡快有針打？　一文睇清各中心接種間數目、疫苗款式

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-23 02:32

新冠疫苗接種計劃本周開始，網上預約系統今日（23日）凌晨0時起開始運作。政府凌晨發聲明，公布新冠疫苗接種計劃醫護服務安排方面的最新資料，包括各二十九間接種中心地點提供疫苗種類、地點、疫苗接種間的數目，以及夥伴醫護機構等資料。

政府聲明指，首批開始運作的五間接種中心會提供科興疫苗，其後陸續開始運作的二十四間則計劃提供復必泰疫苗接種服務，市民可經預約系統於網上預約。一般來說，一個設有15個疫苗接種間的接種中心，預計每天最多可以提供約二千五百劑量的疫苗。

▼29間接種中心地點、接種間的數目，以及夥伴醫護機構等資料▼

根據資料顯示，有8間接種中心設有較多接種間，達16至20個，分別為提供科興疫苗的天暉路體育館、源禾路體育館，以及提供復必泰疫苗的中山紀念公園體育館、鴨脷洲體育館、曉光街體育館、將軍澳體育館、林士德體育館和友愛體育館。

▼3款疫苗功效、副作用及接種中心名單▼

除接種中心外，醫管局轄下的十八間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間，提供疫苗接種服務的普通科門診診所名單如下︰

政府亦會在參與接種計劃的一千二百多位私家醫生的超過一千五百間診所為市民接種科興疫苗，參與的私家醫生及診所名單稍後會上載至接種計劃的專題網頁。市民可以自己選擇參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，直接與私家醫生及診所預約接種，無需透過專為接種中心及公營診所而設的政府網上預約系統預約。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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衞生署亦會在其轄下的指定診所包括長者健康中心、胸肺科診所、社會衞生科診所、皮膚科診所、家庭醫學深造培訓中心及綜合治療中心等，為在相關診所接受服務的病者或人士提供科興疫苗接種服務。到上述衞生署診所接受服務，並屬於優先接種群組的市民，可在相關診所登記並接種疫苗。在衞生署轄下診所接種疫苗的服務不設公開預約。

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

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▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼