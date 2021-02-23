BNO｜英國政府推手機應用程式　容許BNO持有人申請「5+1」簽證

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-23 12:37

英國上月31日起，准許港人以英國國民（海外）護照（BNO護照）申請「5+1」方案入籍英國。英國內政部今日（23日）開放手機應用程式，方便BN(O)持有人，透過手機應用程式，完成申請簽證程序。截止今日中午，相關手機App下載量，在蘋果App Store免費應用程式中排名第二，僅次於港府「安心出行」應用程式。

英國BNO簽證1月31日起開放申請。

英國內政部今日（23日）公布，持有生物特徵護照的香港BN(O)申請人可以透過「UK Immigration ID Check」手機應用程式處理申請程序，若BN(O)持有人未能透過手機應用程序掃描生物特徵，需親身到簽證中心辦理手續。值得注意，手機申請人士沒有抵英時間限制。

內政部：上千BN(O)持有人及其家庭成員移英居住、工作

內政部透露，至今已有上千名BN(O)持有人及其家庭成員，透過簽證申請在英國居住、工作和學習。而在去年7月15日至今年2月16日，有約9,000人透過「特許入境許可」（LOTR）入境英國。

英國未來邊界與移民部部長Kevin Foster表示，今次是英國首次以全數碼化，開放予非歐洲經濟區公民，使用手機應用程式進行簽證申請，標誌着英國移民系統數碼化邁進一大步。

今日下載量攀升

翻查App Store榜行榜，在中午時段「UK Immigration ID Check」在整體免費應用程式排行榜，已上升至第2名，僅次於港府的「安心出行」；在「工具程式（Utilities）」類別中，更壓過港府資訊科技總監辦公室發布的「智方便」App，現已排第1。Appfigures網站顯示，「UK Immigration ID Check」在Android版在本港「工具」類程式排名，由2月21日的156位，升至2月23日的第73位。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼