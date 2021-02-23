國安法｜駐港國安公署再揭神秘面紗　中山、佛山官員出任「局長」

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-23 12:41

隨港區國安法實施，中央駐港國安公署在港成立逾七個月，惟除署長鄭雁雄和兩名副署長李江舟、孫青野外，從未披露編制架構。日前舉行的香港潮屬社團總會第十屆會董就職典禮，其嘉賓名單就顯示，中山市副市長兼市公安局長鄭澤暉、佛山市委常委兼政法委書記鄧建偉，以「國安公署局長」身份出席，特首林鄭月娥亦有出席活動任主禮嘉賓。

香港潮屬社團總會第十屆會董就職典禮於周日（21日）舉行，特首林鄭月娥、國安公署副署長李江舟擔任主禮嘉賓。據出席嘉賓名單，李江舟今次「一拖二」，兩名國安公署局長鄭澤暉、鄧建偉亦有出席，該身份首次曝光。鄭、鄧的嘉賓排名，列在教育局局長楊潤雄等幾名局長之後，但在警務處副處長蕭澤頤之前。

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據資料，鄭澤暉，1973年5月出生，為廣東汕頭人，大學學歷，經濟學碩士學位。曾任廣東省外經貿廳辦公室副主任、廣東省公安廳辦公室主任、廣東省公安廳治安局局長。他於2016年「空降」中山市政府副市長，兼任市公安局局長。

鄧建偉，1963年10月出生，為廣東佛山人，內地傳媒形容他是「老公安」，一直在廣東省公安廳工作，形容他「扛得『槍桿子』、拿得『筆桿子』。」鄧建偉先在入境管理處工作19年，之後在刑偵局、緝毒戒毒處任職，曾兩度擔任公安廳禁毒局局長，有近5年時間指揮情報研判及應急指揮中心，2017年起擔任佛山市副市長、公安局長，現任佛山市委常委，市委政法委書記。