財政預算案｜政府百分百擔保貸款　失業人士：無助基層　唔使還咩

撰文： 袁澍 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-24 17:47

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一期的《財政預算案》，當中各界關注的失業援助金繼續「落空」，政府反而推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，失業人士只要出示失業超過2個月的證明，便可以申請，上限8萬元，希望幫助基層。 不過，有居於板間房的失業人士批評，措施沒有太大幫助，反問「借咗唔使還咩？」；亦有失業的N無人士指，過去大半年無工開，早已問同事借錢交租，對相關措施只感到「無語」。工會批評，措施太遲兼小恩小惠，堅持政府應推出更具體針對性措施。

梁先生住在上海街的一間板間房的床位上，住客一共19人。（受訪者提供）

失業人士拒借錢：唔使還咩

梁先生今年53歲，和19個人一起住在旺角的板間房的床位裡。過去他一直以「炒散」的形式在做餐廳的後勤工作，市道旺時，每月收入可以達到12000元，能夠擔負自己的生活。然而疫情中，政府多次實施嚴格的社交距離措施，晚市堂食取消，炒散的工作越來越少，半年來完全無工開。

無收入的情況下，他只能靠自己的積蓄生活，無奈半年無工作也坐吃山空，只能靠親戚朋友救助。在吃穿用度上，他更是能省則省，有時甚至一日只吃一個罐頭。本不想依靠綜援的他，也在上月底遞交了申請，「積蓄已經頂唔住。」

他認為，政府推出的低息貸款對基層並沒有太多用途，畢竟基層不是用錢啟動生意，而是日常的生活已經無法應對，「是借返來的錢，唔係搵返來嘅，借咗唔使還咩？我寧願同朋友借，都唔想向政府借。」

至於整份財算案，他亦表示失望，「對基層無咩實質幫助，宜家手中無錢更不會借錢花未來的錢，政府不如提供多啲就業機會，讓事業人士有工返啦。」

N無人士過年前已借錢交租 對借貸計劃感「無語」

屬於「N無人士」的張太一家三口，居於深水埗劏房，租金、水電費每月支出約5,300元，原從事美容業的她，受社交距離措施影響，過去幾乎大半年無工開，目前失業；而任職酒樓廚師的丈夫，連月放多日無薪假，全家積蓄所剩無幾，丈夫需向同事借錢交租。

雖然關愛基金於去年中及今年初，分別推出兩輪N無津貼，但她慨嘆申請需時，至今仍未可申領第二輪津貼，「真係救命錢，但等好耐先有」。對於「無糖派」，反設借貸金，她直言「無語」，「借咗唔使還呀？」，並非幫人方法，更變成又失業又欠債。她感到相當失望，「咩補助都無，老闆仲可以拎津貼......如果做好，第四波疫情就唔會無把關」。

▼去年度《財政預算案》重點措拖▼

+ 7 + 7 + 7

獨居長者失業超半年 積蓄只剩3000元：無能力還，點借？

獨居長者70歲的沈伯本身從事保安，去年8月時被裁員，至今找不到工作，而綜援也在上個月底才獲批。他說自己年紀已經大了，再去應聘也沒人會請，「大家都請後生的。」他說政府如果津貼水費、電費或者綜援，較為實用。

沈伯說自己本身有幾萬元的積蓄，但是近半年的失業，讓他只剩下3000元左右，他表示不會借低息貸款，他說「無能力還，點借？」

工聯會理事長黃國批評政策「遲到」，兼是小恩小惠。（資料圖片）

工聯會批措施「遲到」：不少工友已借「財仔」

工聯會理事長黃國認為，相關措施明顯「遲到」，只是小恩小惠，力度不足。黃表示，不少工友失業多時，早已在坊間借「財仔」，政府如今做法僅是讓失業人士「借平錢還費錢」，免他們被債主逼上絕路。他期望，政府在審批過程中，盡量寬鬆處理，讓有需要人士得到及時雨，堅持政府應推出更具體針對性措施，如緊急失業援助金、放寬失業綜援申領門檻允許個人申請等。

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼