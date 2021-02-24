財政預算案｜撥66億創3萬臨時職位 公務員局：適時作出公布

社會新聞
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政府去年透過第二輪防疫抗疫基金，動用66億元開創3萬個臨時職位紓緩失業情況。財政司司長陳茂波今日（24日）在《財政預算案》表示，會再撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。據悉，計劃將會繼續由公務員事務局負責。

公務員事務局回覆《香港01》表示，各政府部門會聯同轄下的非政府機構或相關組織商討，以制定相關額外職位的詳情，並會適時作出公布。

公務員事務局局長聶德權去年曾透露，政府開設的臨時職位包括工程、環境美化、清潔等工種等。（資料圖片/余俊亮攝）

由政府部門與非政府機構商討制定職位詳情

有鑑於受到疫情影響，失業率高企，政府會在2021-22財政年度再撥款66億元，額外創造約30,000個有時限職位。各政府部門會聯同轄下的非政府機構或相關組織商討，以制定相關額外職位的詳情，並會適時作出公布。

截至2021年1月底，在創造職位計劃下已開設了約31,000個職位，於政府及非政府界別開設的職位約各佔一半。當中16,000個已入職，而餘下約15,000個職位的招聘工作已經展開或將於短期內展開。

在政府開設的有時限職位當中，約2,800個職位屬清潔和相關支援工作，約700個是執行防治蚊患工作的工人，約2,100個是在政府部門內提供管理、行政及文書支援的人員，另有1,500個執行與2019冠狀病毒病相關職務的人員。

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政府去年動用防疫抗疫基金中的60億元，開設3萬個臨時職位，職位分別來自公私營機構，政府會向私營機構或非政府組織提供津貼開位。公務員事務局聶德權曾透露，當中的一萬個職位來自政府及公營機構，並由不同的政策局及部門自行聘請。

根據立法會去年7月的文件，該3萬個臨時職位的招聘涵蓋應屆畢業生、技術和支援人員，以及富經驗的專業人士，其中有不少的職位與抗疫相關，如衞生署的合約醫生、護士、科學主任、化驗所技師、配藥員等，也有清潔工及雜工等職位。

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