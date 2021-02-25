DSE 2021｜127間內地高校免試招收港生　下月一日起接受報名

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-25 13:03

每年本港有部分文憑試生前往內地升學，教育局提醒，內地高校招收中學文憑考試學生計劃的網上報名期將於3月1日開始。申請人須於本月20日期前，登入聯招辦的網頁報名，填寫申請表及上傳身份證明文件等副本。當局提醒，申請人必須完成報名確認程序才可進入錄取階段，各院校可根據考生報考資料安排面試或術科考試。

教育局提醒，內地高校招收中學文憑考試學生計劃的網上報名期將於3月1日開始。申請人須於本月20日期前，登入聯招辦的網頁報名，填寫申請表及上傳身份證明文件等副本。（資料圖片）

國家教育部早公布今屆文憑試收生計劃的具體安排，有127所內地高等院校參加，豁免本地考生聯招考試，以文憑試成績報名。

網上報名將於下月1日開始，直至20日，期間考生可登入招生報名網頁，填寫申請表並上傳香港身份證掃瞄副本、有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃瞄副本，以及數碼證件相片。

局方指，申請人可於3月31日前登入報名系統，查閱報名資格審核結果。如被要求提供補充資料，可於4月16日前查閱最新審核結果。

所有通過報名資格審核的申請人，須於4月23日前按系統指示，繳交費用並完成報名確認程序，屆時將會獲發考生編號，以資識別。



當局提醒，申請人必須在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。而各院校可根據考生報考資料安排面試或術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，若有即剩餘名額會再遴選。



另外，2021/22學年內地大學升學免入息審查資助計劃申請詳情，將於今年年中公布。