K11 MUSEA遊樂場LEGOLAND今開幕　記者拍片率先介紹點玩

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-06 14:10

設於尖沙咀K11 MUSEA的室內遊樂場LEGOLAND Discovery Centre香港樂高探索中心今日（6日）中午正式開幕，疫情下每日總入場人數限於正常一半，即約400人，已售出3,000張門票。 這個以積木為主題的親子主題室內遊樂場，究竟有甚麼好玩之處？《香港01》記者日前率先試用，坐上可以容納12人、名為「魔法轉盤」的機動遊戲，料會吸引大小朋友必玩熱點；另一會令人駐足花時間的，相信是「MINILAND迷你天地」，可一睹由積木砌成的中環景色，相信會吸引不少人拍攝或「打卡」。

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K11 MUSEA的室內遊樂場LEGOLAND Discovery Centre香港樂高探索中心，3月6日中午正式開幕。(歐嘉樂攝)

兩個機動遊戲一要用腳踩、一要用手射擊

香港Legoland Discovery Centre佔地3萬平方呎，是亞洲第6間、全球第27間，標榜是全港最大親子主題室內遊樂場。別以為Legoland只有砌積木，其實內有機動遊戲，其中包括可容納12人一同玩樂的「魔法轉盤」。這個有約兩層樓高的設施，既會旋轉又可上下擺動，玩時需在轉盤上快速踩動踏板，才可以飛上去。記者試玩時，發現需要出點腳力，速度不算快。

機動遊戲玩樂時有限制，高度必須至少90厘米高，而身高低於1.2米的小朋友，亦須由大人陪同才可遊玩。中心持別提醒必須穿著「密頭鞋」才能乘坐魔法轉盤，即穿涼鞋未必可以玩。

另一項遊戲「古堡歷險」，玩家會化身樂高勇士，在座駕上以鐳射槍瞄準骨骸戰士射擊取分，可訓練手眼協調，特別適合小朋友玩。「樂高賽車場」則有大大小小的輪子及車體零件，小朋友可發揮創意，自行砌出賽車，再由車道上滑下，看誰最快。 至於「動感體驗」則是播放4D電影的劇場，觀眾可一邊觀看，一邊感受雨、風、雪等效果。

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用積本砌出微小香港景點

另一賣點是內有首個以香港地標為設計主題的「MINILAND迷你天地」，用超過100萬塊積木搭建而成，呈現香港地標和風景，如中環摩天輪、終審法院、山頂纜車上山頂廣場、天壇大佛、密麻麻樓景、灣仔藍屋及油麻地廟街等，遊人可以走進各模型中，最適合「打卡」自拍。

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最吸引入場小朋友的可能是「得寶農場」，主要是針對1至5歲幼童，讓他們發揮創意砌積木；「創意工作室」則以不同「STEAM」元素及創作主題，教授大小朋友拼砌「魔法轉盤」等迷你模型。場內有兩個專為私人派對而設的房間，可租予賓客開生日會或砌積木。

門票大小同價 每日賓客人數設限

Legoland原定1月25日開幕，由於新冠肺炎疫情嚴峻，押後至本周一（1日）開幕，但上周K11 MUSEA內的名潮食館爆出群組感染，商場本周日（2月28日）起停業消毒及安排全體員工檢測兩日，延今日中午才重開，因此Legoland也順延到今日才接待首批賓客。

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Legoland入場門票為240元，大小同價，3歲以下幼童免費。K11表示，暫已售出約3,000張門票。而疫情下入場人數設限，按政府防疫規定最多容納正常人數的一半，即每日約400人，中心建議購票人士先到網站購買指定日子入場門票。

入場人士需通過體溫檢測，在排隊輪候遊樂設施時，亦需要保持1.5米距離，場內亦十多個消毒搓手液區，供入場人士使用，所有遊樂設施及積木均會定時進行清潔及消毒。

另外，K11 MUSEA表示，已與錦倫旅運及世紀假日國際旅行社達成協議，將Legoland納入本地遊行程，以配合旅發局的「賞你遊香港」活動；並與新加坡航空、國泰航空及旅發局達成協議，假若香港與新加坡的「旅遊氣泡」計劃重新啟動，首100名旅客可獲免費旅遊行程，包括美食體驗及其他旅遊產品，詳情有待公布。

K11 表示，對比去年3月數字，預計K11 MUSEA兒童專區人流將升四成，銷售額將升三成。