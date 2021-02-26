政府10億資助維修公用渠管　測量師倡推技術支援助業主換室內喉管

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 20:00

大廈渠管疑屢成為新冠肺炎播毒原因，新一份《財政預算案》提及預留10億元，資助超過3,000幢老舊樓宇維修渠管，當中會針對40年或以上樓齡、租值較低的舊樓。不過，資助主要針對公用渠管，當中包括不在單位內、但連接公用渠管的分支渠管，即外牆喉管等。

測量師學會今日（26日）就資助計劃舉行網上交流會，建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業指，明白於執行上難協助業主更換室內喉管，但建議推行計劃的市建局可向業主提供技術支援，讓他們能自行維修。

資助主要針對公用渠管，當中包括不在單位內、但連接公用渠管的分支渠管，即外牆喉管等。（資料圖片/盧翊銘攝）

建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業指，明白政府於執行上難協助業主更換室內喉管，因涉及裝修工程，加上難強制執行，但小業主未必有足夠專業知識自行維修喉管。他建議，協助推行計劃的市建局或其他機構，可向業主提供技術支援團隊，解答業主有關樓宇工程問題。而測量師學會亦會就喉管推出「懶人包」等指南。

指10億元應只為第一步

何鉅業指，曾到訪深水埗後街，當中目測有10多個門號大廈，其中起碼有7條在牆外的喉管直插於行人路邊，並無任何渠管接駁，形容下方只是一個「氹」。他說，維修喉管不僅要跟法例做，亦要注意「提升」喉管元素，如加設配件要考慮新舊融合等。政府會先針對40年或以上樓齡，他們認為若推行效果好，應擴至其他大廈。

何鉅業建議協助推行計劃的市建局或其他機構，可向業主提供技術支援團隊。（資料圖片／梁鵬威攝）

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