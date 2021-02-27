確診食肆大廈｜鮮芋仙上榜　42歲患者訪6餐廳包括Blue Bottle咖啡

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-28 00:24

新冠肺炎疫情反覆，今日（27日）確診數字反彈至33宗，K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多25間餐廳上榜，包括多間著名餐廳，如日本過江龍拉麵店AFURI「阿夫利」、荃灣鮮芋仙等。此外，一名42歲「名潮食館」女患者，曾到多間熱門餐廳，包括國際金融中心（IFC）「Blue Bottle Coffee」、名店坊「小包包Little Bao」，及「Pancake專門紗織」等。

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，一名42歲「名潮食館」女患者（個案編號：10968），於2月23日發病，居於⾧沙灣昇悅居2座。她於2月22日至24日期間，曾到訪6間餐廳，包括名店坊多間餐廳：「小包包Little Bao」、「Red Lobster」等；而於發病後亦曾到多間熱門餐廳，包括銅鑼灣新開的「Pancake專門紗織」、中環IFC的「Blue Bottle Coffee」，及皇室堡「Dazzling Cafe」。她亦曾到美孚新邨 8 期、港匯東及恆隆中心。

K11 MUSEA名潮食館群組傳播鏈。（香港01製圖）

此外，一名居於愉景灣的63歲男患者（個案編號：10972），於2月22日發病，同樣屬「名潮食館」群組。他報於2月22日曾到屯門「容龍海鮮酒家」、黃大仙「松茶榭」及中環「ole spanish restaurant」。而今日新增的餐廳中，亦有多間熱門餐廳，包括日本過江龍拉麵店AFURI「阿夫利」、荃灣鮮芋仙、元朗永順食店等。

而確診者居所方面，君頤峰2座及愛民邨衛民樓分別再多一名住戶確診。而無源頭個案方面，除下午公布需要強制檢測的9座大廈外，亦有一名無源頭確診者居於大埔好時華廷，不過未被納入強檢，根據網上資料，好時華廷為村屋屋苑。

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