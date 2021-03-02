政府污水監測策略改「中下游」　監測過百萬人　呈陽性再追溯源頭

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-02 12:32

新冠肺炎疫情反覆，早前政府透過污水監測，追蹤確診者。環境局長黃錦星今早（2日）於商台節目表示，由於確診數字下降，監測策略將由上游，即由有確診個案的地區、屋邨，改為於「中下游」設監測點，以數十個監測點，覆蓋18區，向全港一半或以上的區住人口，即過百萬人作背景監測，一旦於部分地區發現陽性樣本，便會再到上游查找。

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黃錦星於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，污水監測是「新興科研」，初步數據顯示，其準確度達九成，之前成功找出50多名帶病毒者。對於當中有部分可能是康復者，但排泄物仍殘餘病毒，黃錦星表示本身已預料相關情況，各部門會全盤分析相關數據。

黃錦星表示，污水監測病毒策略會回到中下游。（資料圖片／盧翊銘攝）

近日新增確診個案回落，黃錦星表示，污水監測會由上游，即由監測檢驗出現陽性樣本的屋邨、地區，改由監測中下游，即於全港18區設置數十個相關監測點，而每個監測點可追蹤過千至數萬人口不等，料可覆蓋全港一半或以上的人口。他續指，一旦發現病毒，便可藉此向上游追蹤，尋找源頭來自哪幢大廈或屋邨。

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現時的污水監測由香港大學負責，黃錦星表示，本身主責科研技術，故目前相關監測工作將改由2間商營實驗室。他透露，現時污水檢測能力，由去年底至今，已上約八倍，估計當有商營實驗室加入後，可再升一倍。

黃錦星今早出席商台節目（商台提供圖片）

黃錦星：電動車主流化後稅務寬免會減少

黃錦星於節目上亦談到電動車的發展。他表示，據全球經驗，當電動車主流化後，相關稅務寬免都會逐漸減少，以挪威為例，屬全球電動車發達國家，每2輛新登記車輛，便有1輛為電動車，而該國近期已減少電動車的優惠。對於香港會否參考挪威經驗，黃指除了電動車數量，亦要考慮電動車與燃油車的差價，始終現時前者較昂貴，故其牌費、稅務都較燃油車低，以增加改用電動車的誘因。