糖尿患者毋懼科興事故：各地都有人打針後死亡　惟質疑政府隱瞞

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-03 14:57

本港出現首宗懷疑接種新冠肺炎疫苗死亡個案。一名63歲患糖尿病男子，上周五（26日）接種科興疫苗後，於本周日（28日）死亡，衞生日延遲兩日至昨晚（2日）才公布。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會討論事件。

香港中央圖書館接種中心今早（3日）相當冷清，僅有零星市民到場打針。有接種疫苗的糖尿病患者相信死亡個案僅個別事件，未有影響其信心，但認為政府有責任第一時間公布，讓這幾天接種疫苗的市民再作考慮。有拒絕打針的長期病婆婆批評，政府隱瞞事件多日，缺乏承擔。

香港中央圖書館接中心提供接種科興疫苗，今晨到場人士不多，未見人龍，未知是否與死亡個案有人「甩底」有關。

現場有醫生檢視病歷

患有糖尿病的60歲徐先生在接種疫苗後表示情況良好，他指中心有醫生駐場，打針前有向醫生展示藥物及病歷，醫生認為病情受控及沒有問題後，便安排打針。

徐指世界各地都有人打針後死亡，但暫未證實與疫苗有關，相信本港死亡個案只是巧合，希望僅個別事件，自己並不擔心，因此如期前來接種。

患糖尿病的徐先生指死亡個案未有影響其信心，但質疑政府延遲公布。（余俊亮攝）

不過，徐就對政府延遲公佈事件感奇怪，「中間幾日係咪有咩問題呢？點解周一唔公布，要等到今日先開會傾？」他認為政府如能及早公布，可以讓預約市民再作打算，而非在存有疑問下打針。

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市民憂有人隱瞞病情

六旬長者陳伯指自己沒有長期病，注射疫苗後沒不良反應，形容死亡個案屬不幸事件，認為市民如有長期病便不應打針。陳伯又指，擔心有市民隱瞞病情，「可能好渴望打針，但驚講完無得打，點知打完後有反應，結果撞板」。

晨運客張婆婆指自己80多歲，患有40年心臟病，強調自己絕對不會打針，「醫生有講有咩食得，有咩唔食得，亦有提醒有咩針唔可以打」，因此認為市民如有長期病，應先諮詢醫生意見，才決定是否接種疫苗。

婆婆斥政府缺乏承擔

張婆婆又指，任何接種疫苗後出現的事故都應第一時間通知，而非在傳媒報道後始漏夜公布事件，質疑有關部門隱瞞，「係咪唔敢承擔？若果真係關疫苗事，係咪都唔敢講？」

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