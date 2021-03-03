名潮食館空調濾網、茶水間鋅盤渠管內部及手推車扶手驗出新冠病毒

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-03 22:46

尖沙咀商場K11 Ｍusea名潮食館爆疫，群組累計已有50人染疫。衛生署早前在餐廳內抽取48個環境樣本，當中有3個樣本對新冠病毒呈陽性反應，包括地下食客用餐區空調濾網，以及地下茶水間鋅盤渠管內部和地下茶水間手推車扶手。今次是首次在冷氣系統找到病毒，不過名潮食館通風系統為獨立，而非連接商場的中央冷氣。

袁國勇曾分析爆疫2大原因：鮮風量不足、茶水間食具交叉感染

政府專家顧問袁國勇本周一（1日）獲衞生署邀請到名潮食館視察後，分析爆疫涉兩大可能，包括店內鮮風量不足，僅達申請牌照要求的三分之一，致污染空氣積聚店內並感染食客，出現「短距離空氣傳播」爆發；另外茶水間會放置曾使用碗碟，亦有可能導致食具交叉感染。

衛生署早前在食館內抽取了48個環境樣本，最終發現有3個樣本呈陽性反應，包括地下食客用餐區空調濾網，以及地下茶水間鋅盤渠管內部和地下茶水間手推車扶手，印證了袁國勇的評估。

名潮食館租約被終止 K11 MUSEA擬周六重開

K11集團發言人昨日表示，將終止「名潮食館」的租約，發言人並強調，相關食肆的通風系統是獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連。商場內的通風系統接近醫院使用的最高級別，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

商場亦正為本周六重開作準備，另已為商場員工安排第二次檢測，而商場員工須出示陰性檢測證明才可上班。

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