新冠疫苗｜孔繁毅：需詳細解剖　才100%排除死因與疫苗無直接關係

社會新聞
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一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會後，一致認為死因同疫苗接種無直接關係。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，透過初步解剖報告，可確認死因和疫苗接種無直接因果，但需待詳細解剖報告，才可100%排除兩者之間的非直接關係。他指，之後推出計劃，會有醫生先對較年長以及院舍長者作評估，才可接種。對於是否建議設疫苗計劃相關剎停機制，他指專家小組主要職責為介定死因、嚴重事件和疫苗之間的因果關係，不牽涉法律上事宜。

孔繁毅相信，其中一個爆疫關鍵因素，是船員集中在同一地方用餐，「即使工作時有戴口罩，進餐時都會除下，這時已受感染的船員會將病毒傳染給其他人，而工作時就進一步將病毒傳播給乘客」。 （資料圖片/洪業銘攝）

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