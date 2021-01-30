嚴管港鐵！港府擬設鐵路署　料2022/23年度成立　集中權力管鐵路

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-30 19:33

近年港鐵醜聞纏身，不單沙中線等鐵路工程頻頻出現超支、延誤，甚至質量問題；就連鐵路營運方面，亦發生列車於紅磡站附近出軌，中環站測試系統時撞車等多宗事故。負責監管的運輸及房屋局局長陳帆，更曾在立法會表示，沙中線工程問題「睇報紙後先知出事」，惹監管不力的批評。 港府在2019年《施政報告》，曾提出會成立全新部門，專責處理和監督鐵路規劃和建造事宜。運房局最新提交立法會的文件指出，會在運房局屬下增設「鐵路署」，並將現有於路政署鐵路拓展處，及機電署鐵路科的職責及人手集中到新設的鐵路署，鐵路署長將與機電署長同級，屬首長級第5級（D5級）公務員。 當局預計新設鐵路署於2022／23財政年度成立，趕及在屯門南延線、東涌西延線、北環線等項目，進入施工階段前準備就緒。

運房局在提交立法會鐵路事宜小組的文件中指出，新成立鐵路署，是為加強政府對鐵路規劃及項目推展的監管，將會合併路政署及機電署負責鐵路管理的相關部門，並會在整個鐵路周期的規劃、施工、營運及資產更新各階段，集中權力，由政府單一部門跟進，令推展及規管之間的資訊更流暢。

港府指出，鐵路署除負責原來兩個政府部門的相關職責外，將會肩負更多工作，包括成立新的項目委員會，及獨立鐵路專家諮詢委員會，亦要落實加強有關項目設計、施工等的監察和查核力度。文件更指，鐵路署應「帶領和引導業界作出轉變」，建立專業人員團隊領導鐵路發展和鐵路安全規管。

鐵路署署長屬首長級第5級職位

鐵路署將會增設3個新首長級公務員的常額職位，包括應在鐵路領域具備豐富知識和經驗的鐵路署署長、在機電工程署增設副署長職位作為鐵路署副署長，以及一個總工程師的職位，連同一個首長級編外職位轉為常額職位，總計需每年增加約960萬元開支，而鐵路署每年平均員工開支總額約為1443.9萬元。

鐵路署長需要領導部門規劃和推展鐵路項目，與鐵路公司簽訂協議，亦要監督鐵路事故的調查工作，其職級為首長級薪級第5點，相當於機電署署長同級，但比路政署長低一個薪級點。

鐵路署未來亦會負責為港鐵表現按季度予以監察和評估。 (資料圖片)

設拓展處、規管處 分管鐵路工程及營運安全

而現時路政署鐵路拓展處，未來會成為鐵路署屬下「鐵路拓展處」，主要負責監督鐵路項目的規劃和推展，與鐵路公司簽訂項目協議；而現時隸屬機電署的鐵路科，則會成為鐵路署下的「鐵路規管處」。負責確保鐵路安全，進行巡查、意外及事故調查，統領鐵路規管處的是鐵路署副署長（規管），此職位需同時出任未來成立的「工程項目安全檢討委員會」的主席。

運房局建議，在下個財政年度在路政署鐵路拓展處設立籌備小組，成員包括路政署、運房局、機電署、屋宇署等人員，並預計在下個立法年度才尋求立法會財委會批准，在2022／23財政年度成立鐵路署，趕及在北環線、屯門南延線等進入施工階段前準備就緒。

實政圓桌田北辰歡迎成立鐵路署。（李澤彤攝／資料圖片）

田北辰︰雖然遲到，但總好過無到

前九鐵主席、立法會議員田北辰歡迎政策，「雖然遲到，但總好過無到」，期望政府從速處理，不要因技術立法問題再拖，但留意到新部門要待下任特首上場才成立，「現屆政府有權叫下屆政府做架咩？係唔係有咩深意？」。

鐵路署整合機電署及路政署兩個部門，問到應由甚麼人「揸旗領軍」，田北辰認為，未來香港鐵路逐步更換信號系統，相信是鐵路署一大挑戰，認為要有熟悉相關事務的人出任，但暫時路政署或機電署內都未見有合適人選，或可能要在外聘請。

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