尖沙咀華源大廈再增個案　賓館不求租戶留資料：個個聽到會走

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-07 20:52

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（7日）公布新增16宗個案，5宗為源頭不明，其中一宗為尖沙咀華源大廈內的賓館租戶，該大廈上個月亦曾有住戶確診。 記者今日到現場觀察，發現大廈的環境惡劣，住戶隨意放置垃圾於走廊，部分樓層更散發一股異味，幾乎所有樓層均有旅館經營。 有賓館負責人透露，由於「平過劏房又乾淨」，因此吸引不少本來居住劏房的市民，改為長居廉價賓館。但為了生意，賓館一般不會要求租戶過多：「住一兩晚嘅話，有錢賺就算，唔會話睇身份證，個個聽到(登記資料)都走咗去啦。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一個無源頭個案為41歲家庭主婦，為無源頭個案，居於尖沙咀華源大廈內的賓館。患者本來打算離港，因感到不適到社區檢測中心，最終確診。患者與一名家人同住，其分租人士亦被安排檢疫。

大廈環境惡劣 估計有超30間賓館經營

記者今日黃昏6時到尖沙咀華源大廈觀察，發現大廈共有4座，分別為A至D座，而A座與B座、B座與C座的走廊相連，共用相同的升降機。而大廈的環境惡劣，住戶隨意放置垃圾於走廊，天井亦佈滿煙蒂及污水，部分樓層更散發一股異味。而大廈幾乎所有樓層均有賓館經營，粗略估計超過30間。

保安：部份賓館改為套房形式出租

大廈看更表示，剛得悉現址出現確診個案，正等候衞生署通知座數及樓層，獲得資料後會張貼通告。他更透露，由於近年旅遊業受疫情打擊，部份賓館轉為套房的形式出租。事實上，記者在視察環境時，部份單位已改裝成劏房。

因租金便宜及乾淨 劏房住戶改租賓館

有賓館負責人得悉消息後，無奈表示「驚唔到咁多。」姚女士透露，現時在封關的措施下，只能依靠本地顧客維持生意，留宿一晚只索價100多元，相比過去300元至500元非常便宜。她稱，由於「平過劏房又乾淨」，因此吸引不少本來居住劏房的市民，改為長居廉價賓館。

姚說，雖然維持一定顧客數量，但房價過於便宜，只能勉強維持開支平衡。同時為了養家，「過一日算一日」，無法輕言結束營業。「百幾蚊只係保本咋、交下電費、水費、700蚊管理費，都冇得賺啦，蝕住都要做。」

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賓館憂失生意：不會要求租客過多

姚亦透露，一個賓館單位內約有4個房間，現時生意佔一半為本地客、1/4為華人、1/4為南亞裔。問到賓館會否要求租戶量度溫度及留下個人資料，她坦言為了生意，賓館一般不會要求短期租戶過多，亦無法控制長期租戶。「住一兩晚嘅話，有錢賺就算，唔會話睇身份證，個個聽到都走咗去啦。住開就更加冇辦法。」

姚亦指，政府兩周前曾派員到大廈清潔，管理處亦定期安排清潔人員打掃消毒。不過她擔憂政府會封鎖大廈強制為住戶檢測，以致影響收入。翻查資料，華源大廈經常在確診大廈表列中「上榜」，對上一次有個案是在2月13日，為居於C座的女子。當時政府更將大廈列作強制檢測的名單內。