科興疫苗｜兩糖尿病患者接種後不適留醫深切治療部　一人情況危殆

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-07 19:36

衞生署公布，截至今日（7日）下午6時，過去24小時共接獲醫管局呈報兩宗接種新冠疫苗後出現異常情況個案，兩人需轉介至深切治療部留醫。患者分別涉及一名患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風的80歲男子，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆；以及一名患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足的72歲女子，出現嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療。兩人在轉送深切治療部留醫前，都分別在不同疫苗接種中心接種過科興疫苗。有醫生認為，無證據顯示兩人情況危殆，跟接種疫苗有直接關係。

衞生署公布，截至今日（7日）下午6時，過去24小時共接獲醫管局呈報兩宗需轉介深切治療部的報告。（張浩維攝）

根據醫管局提供資料，首宗個案涉及一名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風。他在3月6日感到胸痛，於明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。根據資料，他曾於3月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

港大內科學系腦神經科臨床教授張德輝表示，病人心臟病發，可能跟血壓波動有關，但現時未有證據顯示，疫苗的成分會誘發心臟病。

另一宗個案涉及一名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足。她曾於3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，其後感到身體虛弱，並停用了兩劑量的胰島素。她今早被家人發現情況轉差，被送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療。

張德輝稱，個案中毒較明顯跟病人停用胰島素有關，據他了解打針者毋須停用胰島素，不理解病人停用原因。他又建議政府盡快按性別、年紀公布香港常見疾病的基線水平，讓公眾得悉未有疫苗接種前，每年發病個案數字，維持基線水平以下，就毋須過度擔憂，避免一有個案就引起公眾不安。

衞生署正就該兩宗事件向醫管局查閱更多資料，以進行調查及評估。衞生署會盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

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