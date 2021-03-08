三八婦女節｜女書記任職幼稚園23年　學生大學畢業合照：有滿足感

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-08 12:10

三八婦女節快樂！媽媽除了在家庭擔任無可取代的崗位之外，在學校亦是不可或缺的一員。「書記姐姐」韓慧嫻在1997年加入學校擔任書記，一直處理學生的大小事務，不但見證時代和科技的轉變，更看到每代學生的不同面貌：「而家啲學生主動啲、家長又緊張啲！」快將退休的書記姐姐希望見證學校搬遷校舍，進入新的一頁。 攝影：黃寶瑩

一所學校，除了校長和老師，還有很多人默默在支持學校的營運，見證教與學的轉變。韓慧嫻在保良局易澤峯幼稚園任職書記23年，和學校一起每年迎送不同的學生和家長。曾有畢業學生在大學畢業後重回學校找她拍照，才驚覺歲月如梭。

「喺學校工作好開心，見住小朋友長大，精精神神咁返學。」韓慧嫻坦言，如非享受學園的工作，是很難在學校工作這麼長的時間。「唔鍾意小朋友好難做咁耐，而且我當年入嚟工作，來回車程要3個鐘走唔甩，直到鐵路建好，返工時間先縮短。」她說。

「萬能」的書記姐姐

原本「書記」的工作是處理學校的文書和接待工作，但事實上韓慧嫻是一個「萬能」的書記姐姐。入學校工作之前，她曾任會計文員，又懂得化妝，她不介意把技能貢獻在書記的工作和小朋友身上。當小朋友外出比賽時，她就義務為小朋友化妝，讓小朋友留下美好回憶。

而當年的電腦尚未普及，韓慧嫻亦擔任了學校的「科技小先鋒」，自學軟件來幫忙用電腦整理相片和短片，並在學生結業禮上播放，讓家長和小朋友均覺得驚喜和感動。直到近年，老師們對修圖和剪片已瞭如指掌，書記姐姐才卸下這個「任務」。

雖然學生一般只有在遞交點名簿時才見到書記姐姐，但他們對韓慧嫻的印象也很深刻。「有時佢哋（學生）入學校鬧情緒，都會入校務處休息，我就會氹吓佢哋。」而她不時見到初入學的學生緊張得拉住媽媽的「衫尾」返學，後來已學會享受學校生活，爽快地「拜拜媽咪」，身為校園一份子的她也感到自豪，「證明學校畀到安全感佢」。

學生變成了「小公主」「小王子」

在校園工作了23年，韓慧嫻也見證了一代代學生和家長的轉變。「以前學生未有咁多SEN，不過而家嘅學生又聰明又主動。」她又認為現在很多家長都當小朋友是「小公主」和「小王子」，讓他們覺得很多事物也是理所當然，因此學校近年也十分強調「感恩」，希望學生珍惜所擁有的東西，學會感恩。

幼稚園的經營和教學在廿年間也轉變不少，由學券制到免費優質幼稚園計劃，教與學的活動也一直與時並進。韓慧嫻亦參與了很多校園的佈置設計，提出不少有用的意見，例如增加學校的積木牆和塗鴉牆，充分利用校園的空間給小朋友發揮創意。同時，她又代入家長的身分，向學校提出意見，增加收生。

幼稚園近日成功申請遷校，即將告別使用了30年的舊校舍，韓慧嫻也不知不覺之間，也臨近了退休之年。校長劉惠娟直言「非常唔捨得佢走」，韓慧嫻亦有同感：「呢度好多嘢都由我一手一腳做出嚟，真係好有滿足感，希望可以見證埋遷校呢個里程碑！」

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