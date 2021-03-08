科興疫苗｜接種者死亡、入ICU　梁子超：毋須暫停應加強公眾解說

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-08 11:17

本港開打內地科興疫苗近兩周，有兩人離世前曾接種，及後再有長者接種後出現異常情況，需留醫深切治療部。 呼吸系統專科醫生梁子超今(8日)在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不論在本港、土耳其、南美或內地，均未見科興疫苗在廣泛使用後，會令接種者本身的慢性疾病惡化，全球亦已有幾千萬人接種，包括長者及長期病患者，基本上已確立疫苗的安全性。 他認為現階段毋須暫停接種科興疫苗，另加強公眾解說是重中之重，因不少長者接種前或有心理壓力，或誘發神經系統反應，

梁子超表示，本港65歲以上長者群組，每年有5000人因心臟病致死，亦有2500人死於中風或腦血管等疾病，「如果計發病率仲多。」

他強調，檢視接種後死亡個案時，要一併考慮慢性疾病的背景發病率，他續指，科興疫苗剛推出、未被廣泛使用時，市民憂慮或較多，但隨著全球已有幾千萬人接種，包括長者及長期病患者，基本上已確立疫苗的安全性。

呼吸系統專科醫生梁子超梁子超(資料圖片)

長者對信息感混亂 或致心理壓力



梁子超又指，科興屬滅活疫苗，藥性簡單，副作用基本上是敏感或免疫反應，長者倘出現神經系統反應，則與心理壓力有很大關係，他續說，社會關注事件，加上長者對信息感混亂，或致心理壓力，「打針前血壓飆升。」



他認為，現階段毋須暫停新冠疫苗接種計劃，因無實質科學數據支持，且公眾存有憂慮，「停一停究是對信心幫助定進一步打擊呢？」令長者安心接種，反而是重中之重，包括多向公眾多作解說，亦可仿效流感疫苗接種，盡量利用社區診所進行接種，有醫生妥善解釋為佳，惟目前受限於物流安排，遂需集中在接種中心進行。



被問到有否接種疫苗？他則指與家人已接種，但為免影響公眾判斷，則不透露是哪種疫苗。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良 (資料圖片)

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則於港台《千禧年代》表示，科興疫苗於上月26日開打，至今有逾9萬人接種第一劑，過去十天內則有4宗相關嚴重事故，包括兩宗死亡個案、兩人留醫深切治療部，情況值得關注。





何柏良：事件需待政府審視相關資料始能作定論

何柏良表示事件需待政府審視相關資料始能作定論，但他指，是否屬於異常或非預期，則未必能靠單獨分析可以解答。何栢良續指，美國疾控中心與本港醫管局同樣有通報機制，但另有實時監察系統，並以電子病歷追蹤接種人士，了解當中的糖尿病、中風及心血管疾病患者發病率有否轉變，亦可透過統計數字更客觀分析總體關連。



至於接種後致痛，繼而誘發心臟病等是否具因果關係？他指，必須小心推演其關係性，但過去外國的監察數據顯示，民眾接種流感疫苗後沒有引發中風或心臟病個案，因此不能單憑個別事件推演科興疫苗的副作用。

再有接種科興疫苗市民不適需送院。(資料圖片)

此外，昨有兩名女子經網上預約前往官涌體育館接種科興疫苗，先後報稱不適送院治理，其中一人無長期病患，但曾經進食蝦後出現同類過敏反應，是否顯示接種中心職員不夠資料評估接種者身體狀況？他認為，疾苗說明書或未有覆蓋所有情況，港府可傚法美國疾控中心，設立支援中心，雙軌解答市民查詢，以及醫護接種疑難。



崔俊明：疫苗副作用難一概而論

於同一節目受訪的香港醫院藥劑師學會會長崔俊明同樣認為，暫毋須暫停疫苗接種計劃，因不論是國內或巴西，臨床應用並沒有出現中風、心臟病等，亦未有直接或間接速導致死亡病例，他認為，疫苗的副作用難一概而論，市民倘有疑慮，應先向主診醫生查詢，如果有未控制好病情的慢性疾病，宜待病情穩定後才接種。



他認為，政府應列表向公眾闡述未能控制其病情的嚴重慢性疾病，專家委員會亦應研究接種疫苗會否加快發炎，誘發接種人士心肌梗塞機會等問題。

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