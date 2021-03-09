疫苗接種無助就業市場復蘇　調查：近四分一受訪企業料下季裁員

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-09 13:11

新冠肺炎疫情持續多月，最新一季失業率升至7%高位。跨國人力機構ManpowerGroup今日（9日）發布第2季就業展望調查報告，受訪的136名僱主當中，有24%僱主表示會縮減人手，過半數僱主表示維持不變，僅22%僱主表示有意增聘人手。 本港疫苗接種計劃已開始，調查又顯示14%僱主會要求所有員工須接種疫苗，而46%僱主表示不制定強制政策。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，雖然疫苗接種計劃開始，但各行業的招聘依然審慎，僱主將凍結招聘。（黃詠榆攝）

調查訪問了136名僱主，有22%僱主表示來季有意欲增聘人手，24%僱主表示縮減人手，而54%表示維持不變，連續3季經季節性調整的就業展望指數為-2%。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，雖然疫苗接種計劃開始，但各行業的招聘依然審慎，尤其是受到嚴重影響的行業，僱主將凍結招聘，包括零售、旅行、酒店業的新職位空缺將減少。企業多用臨時工、合約工方式應對。

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至於在六個行業中，三個行業僱主的招聘意欲偏低，分別是批發及零售業（-4%）、服務業（-2%）及採擴與建築業（-1%）淨就業展望指數皆錄得負數，當中批發及零售業最差，即預期會持續縮減人手。徐玉珊解釋，由於租金、人手支出大，在收入大減時，店鋪出現較大虧損，尤其是高消費物品，跌幅明顯較大。

徐玉珊又提到，香港的表現在亞太區最差，台灣的就業展望指數最好，錄得25%增長；排第二的是新加坡，錄得17%增長，相信與疫情控制有關。

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大型企業倒閉潮會否出現 料需視乎疫情發展

UA院線於昨日起宣布結業，指由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力。徐玉珊預計，本港失業率仍會維持一段時間，至於會否有再有大型企業倒閉潮，則需視乎疫情發展。

調查又問到何時可以恢復招聘水平，有25%僱主預期需待今年年末才可恢復，有10%僱主認為無可能重返以前水平，僅得12%僱主預料7月前便可恢復。

疫苗接種計劃開始，調查又顯示，14%僱主所有員工須接種疫苗，而46%僱主表示不制定強制政策。徐相信，與行業性有關， 如醫療人員等，加上疫苗剛推出，料不少僱主都是持觀望態度，但大部分僱主不會強制要求員工接種。

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