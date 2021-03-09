8.31港島衝突　再一名男生脫暴動罪　官指影片未支持警員口供

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-09 17:00

前年8月31日港島區爆發示威衝突，警方在銅鑼灣一帶驅散示威者時被投擲汽油彈，一名男學生在現場被捕，他早前否認一項暴動罪，案件今（9日）於區域法院裁決，法官認為現場情況混亂，控方主要依賴追捕被告的警員，但他經觀察後覺錄影片段未能支持其說法，認為難以完全安穩地信賴該名警員的證供，故裁定男生罪名不成立。

被告葉君誠（20歲）被控於2019年8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道近崇光百貨一帶，連同其他 其他身份不明的人參與暴動。

當日有約300人聚集

法官姚勳智裁決時指，案發時有約300人在銅鑼灣崇光百貨外堵路和架設路障，有人向警方投擲汽油彈，無疑是非法集結，構成暴動，但質疑被告有否參與。

一警稱見兩人擲汽油彈

一名曾出庭作供的警員稱，當時目睹包括被告在內的4人聚集，其中2人向警員投擲一枚燃點的汽油彈，其後4人轉身逃走。被告於晚上8時許被拘捕，身上被搜出頭盔、眼罩和防毒面罩。

現場影片未能支持說法

法官指，該名警員的觀察不能被錄影片段支持，而另一名協助制服被告的警員，亦看不到有汽油彈擲出，難以完全安穩地信賴這名警員，由於控方未能舉證達至毫無合理疑點，故裁定被告暴動罪不成立。

當日被捕16人僅1人罪成

事發當天有16人被控暴動罪，另外兩宗案件分別涉及8人和7人，早前首宗案件8人被裁定罪名不成立，次案7人中則有一人罪成，被判囚4年。連同本案被告，當日被捕16人僅一人罪成。律政司有就相關案件要求上訴庭覆核。

案件編號：DCCC 46/2020

2019年8月31日港島區衝突的情況。(詳看下圖)