古洞馬草壟村農地獲選為復耕地　村民批錯配：係咪要原區安置？

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-11 00:22

受新界東北發展影響的農夫安置問題懸而未解，粉嶺北發展區受影響農夫周三（10日）獲發展局安排，視察獲編配的古洞馬草壟村復耕地。有於該村務農的農夫不滿事前未獲諮詢，拉橫額請願，質疑當局土地錯配。受邀視察農地的農夫則認為，需跨區往返復耕地甚為不便，亦擔心受村民反對，且面臨收地在即，促請局方理順政策。

▼古洞馬草壟村農地獲選為復耕地▼

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受影響農突襲請願

獲劃為復耕地的農田位於古洞馬草壟路，佔地約3,000多平方米（32,291平方呎），土木工程拓展署工程師代表張先生表示，據當局指示將可分配予5位農夫，而分配政策則由發展局負責。

居於古洞馬草壟村超過半世紀的趙先生，原擁有近6萬平方呎農地，但受前期工程影響，大部分已於去年中被政府收回發展，餘下約2萬呎農地亦將於兩年後被收回。他曾與發展局表明復耕意向，但今次分配農地則被排除在外。今次編配的復耕地，與趙先生的農田僅相距5至10分鐘路程，他不滿當局未有照顧農民需要，質疑有土地錯配之嫌：「係咪應該優先安排原區復耕呢？」

趙先生指，曾多次約見發展局代表，惟對方以疫情為由推卻，復耕安排遲遲未見下文，「但工程唔等人，我哋亦會手停口停。」他聯同古洞北村民聯盟義工趁政府安排農夫視察時，到場突襲請願，惟發展局未有派員到場，未能表達訴求，土木工程拓展署工代表則指會代為轉達意見。

指傳統「耕住合一」 不滿復耕要誇區

粉嶺馬屎埔村同樣受新界東北發展影響，獲邀視察的農民謝先生表示，農民傳統上習慣「耕住合一」，但由粉嶺跨區往來古洞交通甚為不便，農地銷售點亦甚「隔涉」，「對我哋嚟講，呢度好唔就腳。」他又表示，兩年前曾獲安排視察其他農村復耕地，惟當區村民強烈反對，「發展局係咪應該要理順咗先呢？咁樣好難安居樂業。」

他續說，當局近來加緊收地步伐，4月1日便需要交還土地，惟現時土地編配仍處於膠着狀態，擔心未能無縫交接。

土木工程拓展署工程師代表張先生表示，該復耕地分配由發展局負責。（龔嘉盛攝）

發展局：須如期清理土地 趕及首批公營房屋2026年落成

發展局回覆指，古洞馬草壟復耕農地是短期內可提供農地，給已提交申請並將在本年第一季遷出的農戶；而在較早前當局已按既定程序，就該幅土地作復耕用途諮詢相關的鄉事委員會主席、區議員及村代表。當局今日為這些農戶安排實地視察及講解會，供他們在作耕復決定時作參考；有關農戶有參與今日安排的實地視察但並沒有參與講解會，局方會繼續密切與他們聯絡，提供適切協助。

發言人表示，古洞北/粉嶺北新發展區是中長期土地供應的重要來源，全面發展後可提供共約7.2萬個單位，當中7成為公營房屋，當局亦正爭取首批公營房屋可在2026年落成，因此當局須如期進行相關的土地清理工作及土地平整工程，以助解決社會對公營房屋的急切需求。