健身室爆疫風險高　梁子超：14日一檢或已幾代傳播　應7日一檢

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-11 12:33

新冠肺炎疫情反覆，西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，累計10人中招。呼吸系統專科醫生梁子超今（11日）指，運動時呼吸較急促，病毒排放量會較高，室內空氣亦不流通，有可能令疫情一觸即發，惟現時相隔14日才檢測的做法，相隔太久，或會爆發幾代傳染，建議當局應縮短至「7日一檢」。

梁子超解釋，運動時呼吸會比較急促，病毒排放量亦會較高，加上室內場所空氣流通不佳，亦會令爆疫危機加劇。（資料圖片）

梁子超今早在港台節目《千禧年代》表示，農曆新年後的反彈逐漸過去，惟現時疫情仍非處於特別低水平，隨着社會逐漸復工、復課、復業，有必要聚焦有沒有群組式爆發。

對於西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，他解釋，運動時呼吸會比較急促，病毒排放量亦會較高，而運動時市民可能無戴口罩，或口罩戴得不好，飛沫都有機會影響近距離的其他人，加上室內場所空氣流通不佳，亦會令爆疫危機加劇。

衞生署規定特定高危行業每隔14日進行檢測，梁子超指，染疫人士有機會確診後才過潛伏期，14日內已「有機會傳咗幾代出去」，若在兩次檢測中間，有新病徵要提早檢測，建議當局將縮短至「7日一檢」，認為在7日內較少機會爆出逾兩、三代傳播，疫情控制亦相對容易。

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「疫苗護照」面對兩大問題包括非所有地方均有足夠疫苗



至於何時能重啟旅遊，梁子超認為現時多國聚焦的「疫苗護照」面對兩大問題，一來並非所有地方均有足夠疫苗供應，若所到之處群體覆蓋不足，把病毒帶入後會對當地人不利，其次是現時接種的疫苗未必是防禦變種病毒，或會影響疫苗護照的使用。

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他認為若兩地疫情相約，疫苗護照可以作為補充，有彈性調整檢疫時的安排，與旅遊氣泡做法類同，而內地各省市均屬低風險地區，本港疫情與內地疫情差不多時，相關憑證才可廣泛使用。

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