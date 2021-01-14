嶺大畢業生就業率逆市維持八成半　惟求職時間延長平均月薪1.5萬

疫情重挫本港經濟，嶺南大學學生事務處公布最新的畢業生就業數據，去年有大約85%畢業生成功獲聘，平均月薪為約1.5萬元，情況與前年同期相若。 校方指，曾預計上屆畢業生就業率會下跌10%至15%，慶幸及早推出就業支援及培訓計劃，令就業率按年維持相若，但畢業生求職時間較往年延長多一至兩個月，八成半就業率須延遲三至四個月達標。

嶺南大學學生事務處公布最新的畢業生就業數據，有大約85%畢業生成功獲聘，平均月薪為約1.5萬元。（資料圖片）

嶺大畢業生就業率85%

疫情下百業蕭條，打擊本港就業市場。不過，根據嶺大學生事務處最新的畢業生就業數據，截止去年12月，有大約85%畢業生成功獲聘，平均月薪為約1.5萬元，情況與前年同期相若；當中，創業佔3%，升學佔9.5%，按年分別微升1.2和9.7個百分點。

嶺大學生事務處處長高麗芳表示，疫情初期，曾預計上屆畢業生就業率會下跌10%至15%，慶幸校方及早推出就業支援及培訓，加上政府及部分企業亦有相應支授計劃，令大學就業率按年維持相若，「已叫係升咗。」不過，高指，去年畢業生求職時間延長多一至兩個月，八成半就業率往年可於暑假達標，今年則延遲三至四個月、即11月或12月才達標。

校方指，疫情初期，曾預計上屆畢業生就業率會下跌10%至15%，慶幸校方及早推出就業支援及培訓，加上政府及部分企業亦有相應支授計劃，令就業率按年維持相若。（資料圖片）

嶺大推畢業生月薪津貼 成功獲90份聘書

嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪於去年4月牽頭捐出年薪十份一，成立「畢業生支援基金」，連同其他捐款，大學共撥出400多萬元支援畢業生。

校方指，基金推出多個支援計劃項目，包括為畢業生僱主提供三成月薪津貼，為期四個月，項目成功爭取200個職位空缺，約90份聘書，主要是金融、人力資源及市場營銷的職位；另外，亦為申請創業的畢業生，提供最多3萬元資助，至今有29人申請，共撥款約90萬元。各項計劃會繼續推行至明年5月。

去年政府推出大灣區青年就業計劃，鼓勵本港學生北上發展，亦有國家推出吸納本港年輕人就業或移民的措施，不過，有嶺南畢業生指，未見身邊同學討論。

畢業生留港創業：身邊無人討論北上發展或移民

中審眾環會計師事務所有限公司審計及鑒證服務主管馮兆恆表示，歡迎院校提供畢業生薪金補貼支援僱主。馮指，公司去年聘請30至40位畢業生，起薪點約1.4萬元，與往年情況相若。馮指，公司在疫情下，仍須聘用新人，以維持內地業務。他指，每年公司聘請至少一至兩位嶺南學生，去年為數不少，一共聘請5位嶺南學生。

上屆嶺大工商管理畢業生朱珈瑩則於去年六月申請3萬元創業資金，在網上平台售賣手工肥皂。朱珈瑩表示，本身對創業有興趣，適逢大學提供資助申請，所以大膽「逆市」嘗試。朱指，疫情下經濟環境差，市民消費意欲較低，開業半年仍未成功回本，但仍想維持經營，暫目標試行一至兩年。

去年政府推出大灣區青年就業計劃，鼓勵本港學生北上發展，亦有國家推出吸納本港年輕人就業或移民的措施，朱珈瑩表示，未見身邊同學討論，大多投身銀行或律師等行業，亦會想留港發展，未有移民想法，「都仲有希望，氣氛未去到死氣沉沉。」