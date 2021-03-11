消息：午夜起健身中心內必須戴口罩　政府或要求業界再關門

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-11 22:32

西營盤健身中心「Ursus Fitness」爆疫，累計逾50人確診或初步確診，並牽連到最少6間其他健身室。政府消息人士指，將會收緊健身中心的防疫措施，午夜起所有市民於健身中心必須戴口罩。消息又指，政府或再進一步收緊措施、甚至要求關閉健身中心。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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據了解，政府將會收緊健身中心的防疫措施，午夜起會要求所有市民於健身中心必須戴口罩，措施為期六日，至3月17日，但未知沐浴時如何安排。

消息稱，政府或會要求進一步收緊健身室的防疫措施，甚至要求關閉健身中心。政府消息人士又呼籲，健身業界人士屬於優先群組，應積極接種新冠疫苗以加強防疫。

根據衞生署衞生防護中心公布，一名Ursus Fitness顧客本身是健身教練，在中環及鰂魚涌H-Kore均有執教。(李澤彤攝)

西營盤健身中心「Ursus Fitness」周四(11日)已累計17人確診，當中包括7名員工、10名客人，惟另亦至少30多人已初步確診，大部分都是顧客。《香港01》記者發現，這健身中心群組有蔓延跡象，至少6間其他健身室都稱有該群組的患者到訪，包括House of Fitness、H-Kore、ONE Personal training、H.I.T. Personal Training、Strength Culture、Pure Fitness，大部份都要宣布要關門清潔。

位於上環的House of fitness已關門，兩名職員應留在健身室收拾器材，現場所見已無其他顧客。(黃詠榆攝)