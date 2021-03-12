新冠肺炎．3.12｜URSUS健身群組增至64人　8人周四打疫苗後入院

撰文： 李恩慈 鄭秋玲 張嘉敏 梁煥敏 袁澍 麥凱茵 鍾妍 胡家欣 鄧穎琳 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-13 05:44

本港周五（12日）急增60宗確診，其中西營盤URSUS Fitness爆疫，令該群組增加47宗確診，累計64人染疫，另有5宗源頭不明個案，累計增至11,211宗。 初步確診有20多宗，有數宗源頭不明，包括在中環砵甸乍街H-Code 5樓的ONE Personal Training教練。亦有部份個案屬URSUS Fitness群組。

▼3月12日更新確診個案住宅及到訪大廈名單▼

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確診食肆｜增26間 URSUS健身室患者曾到文華扒房、置地文華SOMM

【23:58】本港新冠肺炎疫情持續，周四（12日）公布新增60宗確診個案，47宗都與爆疫的健身中心URSUS Fitness有關。據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增26間食肆曾有確診者光顧，其中14間都與西營盤URSUS Fitness健身中心，當中不乏高檔餐廳，包括文華東方酒店的文華扒房及酒吧、置地文華東方酒店的多國菜餐廳SOMM，兩間餐廳都人均消費800元起跳，尖沙咀瑰麗酒店內的餐廳DarkSide亦有確診者曾光顧。

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【23:45】食衞局公布，為進一步便利市民接受2019冠狀病毒檢測，政府將在青衣體育館增設一間社區檢測中心，由明日（13日）下午1時開始投入服務。屆時全港共有20間社區檢測中心為市民提供服務。該中心暫時會運作至今年4月底。

社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，有關服務收費上限為240元。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民進行因公共衞生理由所需的檢測。

各區的社區檢測中心自去年11月15日起陸續開放，截至本周三 (10日）已合共為約180萬人次提供檢測服務，其中超過1,050個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率為0.06%），有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進。

新冠疫苗｜中年男打科興後失去知覺 女子打復必泰出疹拒留院

【23:38】政府公布截至今晚8時的過去24小時接種疫苗數字：

約有9,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,900人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,100人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為72%。

約有6,700名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為90%。

目前累計約162,100名市民已接種第一劑疫苗。昨日（11日）共有八宗送院個案，其中七宗已經出院，一宗留院觀察，分別5人接種科興疫苗、3人接種復必泰疫苗。仍留院者為一名64 歲男子，他到曉光街體育館接種復必泰疫苗後，感到心悸及呼吸困難。於下午4時59分被送往聯合醫院，情況穩定；同日有一名30歲女子到元朗體育館接種復必泰疫苗後，有出疹情況，於下午6時24分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後，該女子不遵從醫生勸告自行出院。

確診大廈｜增59幢 中西區豪宅重災 近億元帝景園、北角海璇上榜

【23:33】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（12日）公布新增60宗確診，54宗屬本地個案，西營盤健身中心URSUS Fitness群組佔47宗。據當局晚上更新確診個案住宅大廈及行蹤名單，新增59個住址，45個位於港島，不乏名貴豪宅，包括有「港島東樓王」之稱的北角海璇，中西區為「重災區」，涉及32幢，樓價近億元帝景園亦上榜，赤柱富豪海灣都有URSUS Fitness群組成員居住。

▼西營盤Ursus Fitness群組豪宅住所▼

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▼健身群組殺入中環金融界 中環愛丁堡廣場流動檢測站現人龍

新冠肺炎｜旺角警區女警初步確診 本月初伊利沙伯醫院誕嬰

【23:02】警方公布一名駐守旺角警區牌照小隊的34歲女警今日初步確診。她較早前接受測試後得知對病毒呈陽性反應，已被送往基督教聯合醫院診治。她在過去14日沒有外遊記錄，亦沒有回警署工作，最後一日上班日為2月22日，及後展開分娩假期，並於3月1日（上周一）於伊利沙伯醫院生產。

警方高度關注事件，並會在等候衞生署進一步評估及建議前，安排與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，接受檢疫及病毒檢測。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

初步確診女警上周一伊利沙伯醫院分娩，她自2月22日開始放產假。（資料圖片／盧翊銘攝）

【22:30】房屋署公布一名澤安邨的外判保安員確診，她現正在醫院接受治療。 該名保安員一般負責中班工作，以及駐守富澤樓地下大堂的保安櫃檯，最近一次上班日期為3月10日，她於今日獲衞生防護中心通知確診。她並非澤安邨的住戶，並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

消防處40考生與確診者同場考體能 曾短暫除口罩 11人須檢疫

【19:50】本港新冠肺炎疫情持續，本周一（8日）有一名消防考生曾到訪消防及救護學院體能訓練中心，周三（10日）獲告知初步確診。消防處今日（12日）表示，當日共有41人出席考核，在個別的體能測驗項目進行期間，考生可短暫除下口罩。消防處現時有11名屬員被列為密切接觸者，已被安排接受隔離檢疫。

▼過往消防及救護學院開放日▼

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URSUS Fitness爆疫｜雷Sir：戴口罩運動不理想 延遲面授課屬好事

【19:45】本港周五（12日）急增60宗確診，其中西營盤URSUS Fitness爆疫，令該群組增加47宗確診，累計64人染疫；另有5宗無源頭個案。除URSUS Fitness外，另亦波及多間中西區健身中心，令人擔心到場做運動的風險。



浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德說，做運動對抗疫有一定好處，當然不希望處所關閉，但在教練與學員的面授課程中，難免會有所接觸，或多人運動時，在近距離接觸期間可能增加感染風險，暫時可延遲面授課程，並可以跟從現時食肆員工的做法般，每14日做一次檢測，長遠應接受疫苗注射，以策安全。

雷雄德說，當然不希望要關閉健身中心，亦認為作用未必太大。（資料圖片）

【19:06】衞生署今日（12日）表示，署方轄下的藍田母嬰健康院得悉一名初步確診2019冠狀病毒病人士曾到訪，健康院明日（13日）關閉，以進行徹底清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。該名病人早前於伊利沙伯醫院分婏，其後於3月5、8及10日到訪藍田母嬰健康院，期間一直有佩戴口罩。

【18:54】入境事務處今日（12日）表示，該處傍晚接獲衞生防護中心通知，一名市民於3月9日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓二樓，其後初步確診新冠肺炎。

該名初步確診者於上述日期到訪大樓二樓遞交表格，期間短暫逗留少於五分鐘。入境處已按衞生防護中心指引，即時安排徹底清潔和消毒。

Ursus Fitness爆疫｜疫陷中環 白領趕到愛丁堡廣場排長龍檢測

【18:51】西營盤Ursus Fitness新冠肺炎群組今日（12日）繼續擴大，涉及不少中環精英，包括在中環工作的銀行家、律師等。政府在愛丁堡廣場安排3輛流動檢測車，提供免費檢測，今日傍晚人龍一度延伸至愛丁堡停車場。有健身中心職員一同前來檢測，又強調中心復業後一直有加強衞生，要求客人必須配帶口罩，「唉，有人中咗都無辦法」，不希望再停業。

URSUS Fitness爆疫｜波及至少6國際學校 哈羅香港停面授兩日

【17:50】西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，累計已有逾50人染疫，網上更流傳波及至少六間國際學校。被「點名」的哈羅香港國際學校回覆《香港01》稱，學校因出現一位緊密接觸者，已暫停面授課及學校活動兩日。

科興疫苗｜衞生署首公布69歲男接種後面癱 至少兩個案與疫苗有關

【17:32】衞生署今日（12日）公布香港新冠疫苗的安全監察（第一期總結報告），當中提及有首宗接種科興疫苗後出現面癱個案，涉及一名69歲男子，於3月6日在中央圖書館社區疫苗中心接種後約兩小時，左眼出現不適及有流口水。衞生署助理署長（藥物）陳凌峯稱，正就個案追查病史，會於下周一交由專家委員會討論。截至3月7日，衞生署接獲71宗異常事件報告，當中69宗為接種科興。

此外，衞生署開會討論約20宗接種後有異常反應的個案，初步判斷至少有兩宗與接種的因果關係一致，包括一宗出現頭暈、四肢無力的個案，以及一宗心跳加速、呼吸不順的個案，分別涉及38歲男子及44歲男子。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

16:57】專家指現時爆出健身中心群組可能出現第5波疫情的先兆，張竹君稱「唔希望係第5波，但層面廣又快，第一日已好多個案跟住嚟，傳咗幾日又不定」，呼籲過去2,3日曾到健身室的市民檢測。

【16:41】張竹君：今次健身室爆發好多工作地方，3月14日前全港健身室員工要強制檢測。

增5宗源頭不明 將軍澳藍塘傲患者曾攀石 尚德邨患者將中工作

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

URSUS Fitness爆疫｜群組共64人染疫 全港健身中心員工強制檢測

今日新增60宗確診個案，由11152-11211，其中輸入個案佔6宗，本地個案佔54宗，源頭不明個案5宗；URSUS Fitness群組增47宗確診，累計64宗。

強制檢測大廈｜藍塘傲、華景山莊上榜 白田天主教小學師生要強檢

5宗無源頭: 1- 白田天主教小學學生，學校要強制檢測住鑽石樓，有家人初步確診；2- 澤安邨富澤樓保安，住福榮街13號大廈，不論工作大廈定住大廈最近有強檢；3- 家庭主婦住華景山莊，一齊食飯的朋友都確診；4- 九龍企業廣場第五期2庭上班，住西貢藍塘澳5座，同數名朋友有攀石活動；5- 尚德尚明樓居民，在將軍澳中心展覽做維持秩序，3月11最後上班。

▼中環砵甸乍街ONE Personal Training男教練染疫▼

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初步確診逾20宗 中環ONE Personal Training健身教練源頭不明

20多宗初步確診，不明源頭個案有幾宗，41歲養和醫院維修部工作員工，無病徵；一名34歲健身教練，未知是否與URSUS Fitness有關，他在中環砵甸乍街H-Code 5樓的ONE Personal Training任教，住日出康城；住采頤花園女子，早前在伊利沙伯醫院產子，之後有去藍田健康院，產婦在2月28日在伊院做測試陰性，因擔心再度檢測則呈陽性。

中環砵甸乍街H-Code5樓的ONE personal training有教練初步確診。（羅國輝攝）

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

URSUS Fitness爆疫｜波及至少6國際學校 哈羅香港停面授兩日

【16:21】西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新冠肺炎感染群組，累計已有逾50人染疫，網上更流傳波及多間國際學校。被「點名」的哈羅香港國際學校回覆《香港01》稱，學校因出現一位緊密接觸者，已暫停面授課及學校活動兩日。

URSUS Fitness爆疫｜專家：戴口罩保護有限 促增換氣及淨化空氣【15:07】西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，群組三日內逾50人確診或初步確診，240名顧客須檢疫。由今日（12日）開始，政府規定市民在健身中心內必須戴口罩，不過呼吸系統專科醫生梁子超認為，戴口罩防止染疫的作用有限。他解釋，當人們進行劇烈運動時，口罩容易移位，保護效力便會下降。健身中心有不少共用設施，市民大汗淋漓會容易用手觸碰眼鼻，導致間接接觸傳播。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，健身中心應保持空氣流通，達致每小時6次的換氣量，與餐廳食肆相若。

URSUS Fitness爆疫｜專家：健身群組倘隱瞞行蹤 恐爆第五波疫情

【14:04】西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，三日內逾50人確診或初步確診，240名顧客須檢疫，有患者曾分別到其他3間健身中心。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）表示，患者涉及不同行業及界別，是第五波疫情的先兆，「如果密切接觸者隱瞞行蹤，繼續出街同返工就好易會爆第五波。」倘再有其他健身中心相繼出現個案，預料政府會對他們失去信心，可能再次勒令關閉。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，現時應「救咗火先再講係咪第五波」，未來數天要觀察跨代傳播情況，盡可能追蹤接觸者，並攔截群組擴散。

【13:17】香港內科醫學院發聲明表示，積極鼓勵公眾參與新冠肺炎疫苗接種計劃。㇐般而言，患有慢性疾病的患者應該接種疫苗。該院指出，疫苗接種的保護作用所帶來的好處遠遠超過了對疫苗產生不良反應的潛在風險，而這種不良反應屬非常罕見。如慢性疾病患者感到不適或其醫療狀況未得到滿意的控制，並且需要及早就醫和治療，建議他們將疫苗接種推遲到健康狀況得到穩定為止。

科興疫苗｜接連現不適個案 優先群組市民未換軚：政府唔會跣你

【13:03】政府大規模展開新冠肺炎接種計劃，截至昨日（11日）共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，其中4人是接種科興疫苗，另有4宗疑接種科興疫苗後死亡。早前預約科興疫苗的「甩底」率達28%，但今日（12日）有前往接種疫苗的市民表示，未有一秒想過轉軚，強調信任政府，「政府唔會跣你。」也有長者笑言，打完有不適，會有得入醫院。

新冠肺炎｜駐守高鐵站的海關職員初步確診 最後當值日為3月9日

【12:59】新冠肺炎疫情反彈，新增確診個案上升。雖然高鐵西九龍站自去年初已封閉，不過海關表示，昨日（11日）一名於高鐵站駐守的海關人員初步確診。海關續指，該人員負責後勤工作，毋須接觸公眾，最後一次當值日為3月9日，目前已入院治療。

新冠肺炎｜西營盤星輝大廈3人違強制檢測 政府今早7時封鎖大廈

【12:44】西營盤星輝大廈早前因有人確診，全幢大廈居民需要接受強制檢測。中西區民政事務處聯同警方、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊今(12日)早約7時封鎖星輝大廈，要求居民出示強制檢測期限內的檢測結果證明，當中有3人違反強制檢測公告。

【12:32】消息稱，今日新增約60宗確診，大多涉URSUS Fitness健身中心群組。

曾接種疫苗人士死亡 許樹昌：未必有關 籲無過敏者依時打第二劑

【09:45】新冠疫苗接種計劃早前正式開展，至今出現4宗接種疫苗後死亡的個案，部分市民對接種疫苗有憂慮。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）商台節目表示，當局將於今日發稿，公布疫苗接種臨床指引，重申接種原則是，長期病患者只要病情控制得宜，就可接種疫苗。他續指，如市民接種第一劑疫苗後未有過敏反應，便應依時接種第二劑，毋須擔心，否則影響疫苗成效，「功力未夠」。



對於昨日再多一人接種疫苗後死亡，許樹昌表示，由於死者在接種疫苗後，相隔9日才死亡，估計兩者未必有直接關係。他又指，現時市民恐慌，源於不了解冠心病在香港的情況。＇



【09:30】據了解，本周一（8日）有一名消防考生曾到訪消防及救護學院體能訓練中心，周三（10日）獲告知初步確診，據知，連該名考生，當日共有41人出席考核。

新冠肺炎｜健身中心半百人染病 許樹昌：數字驚人 再爆發須停開【09:00】新冠肺炎疫情反覆，URSUS Fitness更引發逾半百人染疫群組。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於商台節目表示，個案數字驚人，確診者涉多個行業，顯示病毒可能已擴散至不同地方，假如陸續有其他健身中心爆發，可能須再度停開健身中心。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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▼食衞局最新接種疫苗提示▼

昨日總覽：

增22宗確診大反彈 Ursus Fitness大爆發 累計逾50人染疫

暫錄逾40宗初步確診 涉兩學校 URSUS Fitness 240人須檢疫

URSUS Fitness爆疫 至少牽連6間健身室須關門

強制檢測大廈｜Ursus Fitness大爆發 牽連港島多幢豪宅要檢測

科興疫苗｜70歲婦、67歲翁上周二接種 今日1死1危殆 皆有長期病

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:01】據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，16宗該群組個案申報18個地址，逾八成位於中西區，不少是半山豪宅，如翠海別墅、寶翠園等。另外，新增5間餐廳上榜，主要在中上環，足跡來自該群組兩宗個案，分別到訪過4間餐廳，當中有無病徵患者同日到訪Starbucks星巴克咖啡兩間分店。

確診大廈食肆｜URSUS Fitness群組患者多人住半山 增4餐廳上榜

▼3月11日，天水圍天富苑附近4間學校師生及教員強檢情況▼