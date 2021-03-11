午夜起健身室運動須戴口罩　政府預告或要求員工更頻密檢測

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-11 23:43

西營盤健身中心「URSUS Fitness」爆疫，累計逾50人確診或初步確診，並牽連到最少6間其他健身室。食物及衞生局晚上宣布，由明天（12日）零時零分起，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外，換言之做運動時也需要戴口罩。有關措施會生效六天，直至3月17日。 政府又指，會密切留意疫情發展及健身中心遵守防感染措施的情況，如有需要不排除會採取更嚴厲措施，包括要求健身中心員工進行更頻密的定期檢測，或要求所有健身中心關閉，以控制疫情。

▼西營盤Ursus Fitness大爆疫▼

政府晚上公布收緊健身中心的防感染措施，由周五(3月12日)零時零分起，任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，淋浴時及在餐飲處所於餐桌飲食時除外。上述指示生效期為6天，直至3月17日。至於其他現時適用於健身中心的規定將維持不變，例如4人一組等。

食物及衞生局發言人表示，由於近日有健身中心出現大規模群組爆發，為控制疫情，有需要即時收緊健身中心的防感染措施，特別是重新實施佩戴口罩的規定。任何情況下，特別是於室內環境，不佩戴口罩均屬高危行為，有機會感染或傳播病毒。如健身中心管理人違反第599F章的法定規定，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

+ 6 + 6 + 6

局方又指，是次群組的第一宗個案因第599F章下的定期檢測規定而被發現，群組當中不少確診人士過去的身體狀況一直良好，確診時沒有病徵，「顯示要成功堵截社區傳播鏈，健身中心及其他表列處所員工等有機會接觸大量人士的高風險組別，必須進行定期檢測。」

或要求所有健身中心關閉

局方呼籲健身中心嚴格遵守相關規定，包括安排員工每14天進行檢測，指全港19間社區檢測中心在未來七日的預約率只有約三成，健身中心員工可在各社區檢測中心預約接受免費檢測。局方更稱，政府會密切留意疫情發展及健身中心遵守防感染措施的情況，「如有需要，我們不排除會採取更嚴厲措施，包括要求健身中心員工進行更頻密的定期檢測，或要求所有健身中心關閉，以控制疫情。」

根據衞生署衞生防護中心公布，一名Ursus Fitness顧客本身是健身教練，在中環及鰂魚涌H-Kore均有執教。(李澤彤攝)

另外，發言人稱，政府已於3月8日宣布把所有第599F章的表列處所職員（包括健身中心員工）納入疫苗接種計劃的優先接種組別，政府鼓勵所有職員均應盡快接種疫苗，護己護人，「社區中已接種疫苗人士比例提升，將有助加強控制疫情，為放寬社交距離措施創造條件。」