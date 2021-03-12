新冠肺炎｜政府刊憲26地點納強檢　中西區淪陷　薄扶林寶翠園上榜

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-12 00:57

3月11日​政府就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

二○二一年三月十一日納入強制檢測公告的大廈名單如下：

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界葵涌荔景邨日景樓及明景樓

2. 香港九龍石硤尾澤安道 1 號澤安邨富澤樓

3. 香港中西區干德道 2 號殷豪閣

4. 香港中西區干德道 40 號

5. 香港中西區羅便臣道 4 號宏基國際賓館

6. 香港中西區梅道 7 號梅苑 1 座

7. 香港西環皇后大道西 443-453 號/山道 4-16 號/德輔道西 426-428B 號業

昌大廈

8. 香港中西區般咸道 13-15 號金寧大廈

9. 香港中西區薄扶林道 67 號寶林閣

10.香港北角英皇道 442-456 號/書局街 1-25 號美輪大廈

11.香港西營盤皇后大道西 345 及 345A 號

12.香港中西區般咸道 63 號采文軒

13.香港西營盤皇后大道西 291 及 293 號

14.香港上環荷李活道 192 及 192A 號

15.香港中西區聖士提反里 1-2 號金鳳閣

16.香港炮台山炮台山道 28 號豪廷峯第 2 座

17.香港薄扶林摩星嶺道 56 及 58 號翠海別墅 B 座

18.香港中西區般咸道 11 號雍慧閣

19.香港跑馬地山村臺 27-29 號

20.香港中西區薄扶林道 89 號寶翠園第 6 座

21.香港西環皇后大道西 508 號香港今旅

B. 出現一宗或以上確診個案的場所

1. 香港中環都爹利街 11 號律敦治中心帝納大廈 10 樓 1004 室 Trumid XT

2. 香港上環德輔道中 188 號金龍中心 18 樓羅思國際(海外)有限公司

3. 香港黃竹坑南風徑 1 號港怡醫院 B 座低層地下組織病理化驗室

4. 香港九龍荔枝角長沙灣道 833 號長沙灣廣場第 2 期 7 樓 705 室 Air

Logistics Limited

C. 其他

1. 香港新界將軍澳唐賢街 28 號法國國際學校

任何在二○二一年二月二十六日至三月十一日期間，曾身處A部所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）；曾身處B部所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；曾身處C部所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於二○二一年三月十三日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年三月九日至三月十一日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府三月十二日會在下列地點增設流動採樣站：

· 薄扶林道寶翠園第6座

· 炮台山豪廷峯

· 尖東加連威老道100號

· 深水埗澤安邨富澤樓

· 荔景邨仰景樓對出公園

· 將軍澳唐賢街28號法國國際學校