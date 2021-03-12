曾接種疫苗人士死亡　許樹昌：未必有關　籲無過敏者依時打第二劑

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-12 10:07

新冠疫苗接種計劃早前正式開展，至今出現4宗接種疫苗後死亡的個案，部分市民對接種疫苗有憂慮。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）商台節目表示，當局將於今日發稿，公布疫苗接種臨床指引，重申接種原則是，長期病患者只要病情控制得宜，就可接種疫苗。他續指，如市民接種第一劑疫苗後未有過敏反應，便應依時接種第二劑，毋須擔心，否則影響疫苗成效，「功力未夠」。 對於昨日再多一人接種疫苗後死亡，許樹昌表示，由於死者在接種疫苗後，相隔9日才死亡，估計兩者未必有直接關係。他又指，現時市民恐慌，源於不了解冠心病在香港的情況。

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許樹昌今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，當局今日發稿，講述疫苗接種指引。他指，長期病患者一旦感染，較易有併發症，風險較高，故只要病情控制得宜，接種疫苗並無問題。對於有已接種第一劑疫苗的市民擔心，再接種第二劑會出現副作用，許樹昌表示，只要接種第一劑時未有嚴重過敏，便應接種第二劑，否則抗體水平有限，疫苗「功力未夠」。他補充，針口痛、手臂酸軟都屬正常情況。

昨早有一名七旬婦人，氣喘不適暈倒，送院不治，事後發現她於3月2日曾接種疫苗；另有一名六旬男子，於同一日接種疫苗，昨暈倒送院，經診斷是心臟病發。許樹昌表示，由於二人於接種疫苗9日後，才出現上述情況，相信兩者未必有直接關係，交由相關委員會了解。

許樹昌表示，政府對大廈實施強制檢測，直言本港本時做法是參照內地。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

許樹昌之後於港台節目《千禧年代》表示，現時疫苗接種率下降，社會出現恐慌，源於坊間不了解香港冠心病情況，每日都有不少相關的死亡個案。他又指，上述兩宗個案都有高危因素。