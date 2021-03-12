科興疫苗｜接連現不適個案　優先組長者未轉軚：即使不適可入醫院

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-12 13:08

政府大規模展開新冠肺炎接種計劃，截至昨日（11日）共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，其中4人是接種科興疫苗，另有4宗疑接種科興疫苗後死亡。早前預約科興疫苗的「甩底」率達28%，但今日（12日）有前往接種疫苗的市民表示，未有一秒想過轉軚，強調信任政府，「政府唔會跣你。」也有長者笑言，即使打完有不適，會有得入醫院。

昨早一名47歲男子在官涌體育館接種科興疫苗後感頭暈送院，而截至昨日共有4人接種過科興疫苗後，感不適要在社區疫苗接種中心送院。

今日前來官涌體育館接種疫苗的人流並不多，無出現初期排長龍的情況，顯得相當冷清。任職保安的陳小姐透露，中心內約有100人，場內有醫護人員駐場，部分人正休息等候離開。她不擔心近日有關科興疫苗的新聞，強調看過數據，「我哋大陸、中國製造，唔擔心副作用，有信心。」

陳小姐對科興疫苗有信心，因是中國製造。(麥凱茵攝)

61歲麥先生則笑言，最初只有科興疫苗可供選擇，故無考慮其他。被問到有否最過轉軚接種復星/biontech的復必泰疫苗，麥先生強調「無諗過」，又指科興一早有數據，若不是長期病患者，或者隱蔽病，「 正常人打無問題」，接種過程並無任何不適。他說：「信任政府，政府唔會話跣你。」

林先生則擔心，復必泰疫苗的信使核糖核酸(mRNA)技術對人體有長遠影響。(麥凱茵攝)

接種市民:未知mRNA對人體長遠影響

由家人陪同到來的黎先生則認為，打針必定有不適，「無乜擔心，打咗安心，最多入醫院」，多次強調接種疫苗的好處多。

陪同爸爸的林先生亦有接種疫苗。對於近日不適或死亡個案，他認為已有數據顯示兩者無關係，加上科興疫苗採用滅活技術，是傳統技術，在副作用少、防重症等因素下才作出決定「始於未知mRNA 長遠對身體嘅影響。」