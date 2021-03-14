黃偉綸：研數據共享平台協助規劃　有助環境分析提升城市質素

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-14 13:28

政府近年推動智慧城市，發展局局長黃偉綸今日（14日）於網誌表示，正積極推動建立「空間數據共享平台」，將地理空間資間資訊整合、互通，早前更完成一項研究，在共享平台下建立「建設環境應用平台」，建立環繞城市規劃、基建、環境等專題領域的應用程式樣板，冀鼓勵更多與綠化相關的研究，提升城市規劃的質素。

另外，全國人大近日通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，黃偉綸表示支持，認為制度可全面落實「愛國者治港」原則，重回「一國兩制」的初心。

黃偉綸今日以「數碼年代的智慧規劃」為題發表網誌，提到規劃署早前完成一項研究，探討在「空間數據共享平台」下建立「建設環境應用平台」的可行性。網誌提到，「空間數據共享平台」將地理空間資訊整合、互通和共享，猶如「超級市場」，內有不同原材料，即空間數據；之後用家就在「建設環境應用平台」，利用空間數據，製作各項與建設環境有關的應用程式。

黃偉綸指，研究共開發了10個應用程式樣板，包括「政府、機構及社區設施和休憩用地分析」，以及「城市綠色基建顯示與分析」，前者利用三維地圖，顯示相關用地的類型和地點，讓規劃師了解社區設施與住宅的分布關係，以便將新增的社區設施，設在最合適位置；後者則顯示，與水和植物有關的都市基礎設施，方便建設環保的規劃工作，提供更多參考資料。

「空間數據共享平台─建設環境應用平台」可行性研究在國際及香港獲得三個獎項，包括2020香港規劃師學會周年大獎優異獎。（黃偉綸網誌圖片）

黃偉綸認為，這類資料有助作環境分析，包括城市熱島效應、微氣候影響等，亦能協助推行地區規劃，例如種植樹木、改善行人設施和步行環境等，期望該應用程式樣板，可鼓勵更多與綠化相關的研究，提升城市規劃的質素。

黃偉綸（左二）、副局長廖振新（右一）日前到街站簽名支持全國人民代表大會通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。（黃偉綸網誌圖片）

另外，全國人大近日通過修改香港選舉制度，黃偉綸表示支持，近日到街站簽名支持，認為制度可全面落實「愛國者治港」原則，重回「一國兩制」的初心。