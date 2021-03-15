健身群組幸未現「網絡傳播」　梁子超：第四波一直未受控更應小心

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-15 09:09

西營盤URSUS Fitness健身中心群組進一步擴大，累計109人確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（15日）表示，料會出現二代甚至三代傳播，未來一至兩星期是關鍵，但慶幸現時未出現「網絡傳播」，未算傳至社區；然而，現時社區其他源頭不明個案仍不少，顯示第四波疫情一直未受控，隨著復工復課擴散，認為對此更要小心。

梁子超在港台節目《千禧年代》上表示，今次當局對傳播群組的介入不算太遲，慶幸現時未出現「網絡傳播」，未有傳至社區。

呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

但他預料，健身中心群組未來有機會有繼發式傳播，甚至出現二代甚至三代傳播，因為病毒潛服期可達四至五日，甚至一、兩週，認為未來一至兩星期是關鍵。他提醒，健身業界應定時接受病毒檢測，一次陰性檢測結果不代表安全。

梁子超亦指出，現時社區源頭不明個案仍不少，如昨日十宗無源頭個案，絶少同健身中心有關，顯示第四波疫情一直未受控，隨著復工復課擴散，認為對此更要小心。他續指，過去三星期源頭不明個續有上升，顯示疫情有慢慢反彈跡象，呼籲市民減少不必要社交接觸。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24